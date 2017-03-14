Bakan Albayrak’tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 8. Genel Kurulu’nda konuştu.

İşte Bakan Albayrak’ın konuşmasından önemli açıklamalar…

Geçen yıla kıyasla koyulan hedefler açısından önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı ortaya koyulan kurumsallaşma hedeflerinin sonuçlarının alındığı bir yıl olmasını temenni ediyorum

Yerli ve milli mottosuyla 2016 önemli bir yıl oldu. Yerli kömür, güneş ve rüzgar dedik. 2016 bu anlamda üretim artışının olduğu önemli bir yıl oldu.

2016 tarihi bir yıl oldu. İç piyasa değil bölgeyi de kuşatacak bir doğalgaz stratejimiz olmalı. Türk Akımı hızlı bir şekilde devam ediyor.

Karadeniz yanında Akdenizi de arama stratejelerimize katacağız. Sadece Karadeniz’de değil nokta atışı arama kuyu sondaj çalışmaları başlatacağız. Akdeniz’de de çok aktif bir yıl olcak.

Türkiye olarak önemli dönemden geçiyoruz. Bugün gördüğüm resim ve manzara TÜrkiye’nin ne kadar önemli ve güçlü adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Dost bildiğimiz ülkelerin, komşularımızın bile bazı adımalr atması resmin önemini gösteriyor.

Avrupa’da bu seçimlerden sonra İslamofobi iktidara geliyor denilemez, İslamofobi zaten iktidardadır.

Türkiye’ye yakışır bir kurumsallaşmayı elektrik piyasasında tesis etmek birinci görevdir.