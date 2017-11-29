Bakan: Benim öyle bir günahım yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kendi bakanlığından önceki kentsel dönüşüm uygulamalarını eleştirdi. Yerinde dönüşümden yana olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm” diye konuştu.

DHA

“Sign Of The City Awards” ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul’daki deprem gerçeğine dikkat çekerek, bu gerçeğe dikkat çektiği için kendisinin rantın önünü açtığını söyleyenleri sert ifadelerle eleştirdi.

Bakan, kentsel dönüşümde izleyecekleri yol ve kriterlere değinerek, “İstediğimiz kadar görmemezlikten gelelim. Duymak istemeyelim. Bende söylerken hicap duyuyorum. Biz söylemesek de, duymak istemesek de, gözümüzü kapatsak ta, yerin altındaki o kurallar işliyor. Gaz birikmesi devam ediyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Bütün bilim adamları İstanbul’u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 metropolden biri olarak görüyorlar” dedi.

ʻʻ Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Bakan kendisinden önce yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarını çok sert eleştirdi ve bunları günah olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Chicago var. Aynı zamanda İstanbul’da var bu riskli ülkeler arasında. Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. İlk olarak yerinde dönüşüm. Bu çok önemli bir sözcük.

‘BEN BUNLARI BİLMEM GÜNAHIM YOK’

Ben bunları anlatıyorum ama bazı muhalif arkadaşlar çıkıp, ‘ey İstanbul bakın, bakan dedi ki dönüşüm yapıyorlar, sizi taşıyacaklar.’ Allahtan korkun ya. Bu işe bari limon sıkmayın. Böyle bir şey yok. Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak. İnsanların evini yıktıktan sonra ‘3 tane yıktım, bir tane verdim.’ yok öyle bir şey. İnsanları yerinde, mukim olduğu, hatırasının olduğu, yaşadığı yerde tutabilmek esas olan, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey.