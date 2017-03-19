Bakıcıyı torun maaşı ürküttü

Torununa bakan büyükannelere 425 lira maaş bağlandı. Bu durum, Türkiye’ye bakıcılık yapmak için gelenleri tedirgin etti ve ücretlerin gerilemesine yol açtı

Torununa bakan büyükannelere 425 lira maaş bağlandı. Bu durum, Türkiye’ye bakıcılık yapmak için gelenleri tedirgin etti ve ücretlerin gerilemesine yol açtı

AYDIN DEMİR

Torun bakan büyükannelere açıklanan maaş projesine hükümet tarafından start verildi. Buna göre, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL maaş bağlandı. Proje kapsamında 10 ilde 6 bin 500 ailenin isimleri resmen açıklandı. Bu hamle torun bakan büyükannelerde büyük sevince yol açarken, geçimini çocuk bakarak sağlayan yerli ve yabancı bakıcılarda tedirginliğe yol açtı

KAYNANALAR KIYMETE BİNDİ

İstanbul Esenler'de torunlarına bakan Hatice Şahin, anne ve babaları çalıştığı için bugüne kadar 12 torununa baktığını söyledi. 72 yaşındaki Şahin şöyle devam etti: “Bu yaştan sonra paraya ihtiyacım yok. Torunlarıma zaten ben baktım, büyüttüm. 3 yaşında 2 torunum var. Onlara bakım parası verilirse biriktirip yine torunlarıma harcarım. Devlet büyüklerimizin torun parası vereceklerini açıklamasından sonra kaynanalar kıymete bindi. Çocuğa bakıp para alacağımızdan gelinlerimiz artık bize ilgi gösteriyor.”

‘DADAŞ PARKI' KIZGIN

İstanbul'da çocuk bakıcısı bulmanın iki yolu var. Birincisi İstanbul'da sayıları 170 civarında olan ajanslara başvurmak. İkinci yol ise Laleli'deki Dadaş Parkı'na uğramak.

Dadaş Parkı son yıllarda bebek ya da hasta bakıcılığında moda haline gelen Ukraynalı, Türkmen, Gürcü, Kırgız, Moldova ve Kazak kadınların iş bulduğu modern işçi pazarı.

Parkta ilk gözlemimiz büyükannelere torun maaşı yabancı bakıcıları kızdırmış.

Bakıcı aradığımızı belirterek konuştuğumuz kadınlar aylık 500 dolar isterken, bu rakamın 2 ay önce 600-700 dolar civarında olduğunu öğreniyoruz.

Büyükanneye torun maaşı kaçak dadı pazarında 100 dolar indirime yol açmış.

Resmi istatistiklere göre Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) her yıl 450-500 bin civarında kişi turist pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapıyor. Bunlardan 20 bin yabancı uyruklunun çocuk bakıcısı olarak istihdam edildiği tahmin ediliyor.

İŞLERİMİZ SEKTEYE UĞRADI

Konuştuğumuz Gürcistan uyruklu Maria, 5 yıldan bu yana Türkiye'ye turist olarak giriş çıkış yaptığını, Türk ailelerin çocuklarına baktığını söyledi. Maria, “Babaannelere çocuk bakım maaşı verilecekmiş. Bu işlerimizi kötü etkiledi. Son geldiğimde aylık 650 dolara çalışmıştım. Şimdi 450 dolara indim yine de iş bulamadım. İş bulamazsam Gürcistan'a geri döneceğim” diyerek kaçak bakıcı pazarındaki genel havayı özetledi.

İş beğenmeyenler bugün ‘iş yok mu' diyor

İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren çocuk ve yaşlı bakım ajansının genel müdürlüğünü yapan Barış Özdemir, Türk bakıcıların yatılı kalmak istemediğini bu yüzden ailelerin yabancı bakıcıyı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, “Yabancı bakıcılar bir ay önce 600 dolardan aşağı inmiyorlardı. İş beğenmiyorlardı. Şimdi ise arayıp, ‘iş yok mu' diye soruyorlar. Türk aileler en çok Bulgar ve Filipinli bakıcıları tercih ediyor. Bulgarlar Türk yemeklerini iyi yapıyor. Filipinliler ise İngilizce biliyor” dedi.

Çocuklar evde evlilik programı izleyecek

İstanbul'da özel çocuk bakım kreşi işleten Begüm Özdoğularlı, büyükanneye torun maaşı uygulamasının yanlış olduğunu öne sürdü. Çocukların kreşlerde eğitim aldığını belirten Özdoğularlı,”Büyükanneler çocuklarla evde evlendirme programları izliyor. Bu da çocukları olumsuz etkiliyor. Oysa kreşlerde çocuklara eğitim veriyoruz. Bunun yanında büyükanneler çocukları şımartıyor. Kreşlerde ise çocuklara disiplin öğretiliyor” diye uygulamaya karşı olduğunu açıkladı.

Nasıl bulunur?

Çocuk bakım sektörünü incelediğimizde güvenilir ve sağlam bakıcının nasıl bulunacağını da tespit ettik. Laleli Dadaş Parkı'ndan kaçak çalışan bakıcı bulma yöntemi en kolay çözüm gibi gözükse de, hırsızlık, çocuğa kötü muamele gibi olasılıklardan buradaki bakıcılar pek kabul görmüyor. En garantili yöntem tanıdıklar aracılığı ile eş dosta haber bırakarak bakıcı bulma. Bunun yanında İŞKUR'un web sitesinden bakıcı bulma yöntemi en sağlıklısı gözüküyor. Bu arada İŞKUR ile anlaşmalı çalışan ajanslar aracılığı ile de bakıcı bulunabiliyor. Zira İŞKUR'a bağlı çalışan ajansların sadece Türk bakıcılar ile çalışma zorunluluğu var.