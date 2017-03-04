Britanyalı sokak sanatçısı Banksy Batı Şeria'da otel açtı. Banksy'nin açtığı otel kendine has dekoruyla dikkat çekiyor. İsrail'in çektiği duvarın dibinde bulunan otel şimdiden 'dünyanın en kötü manzaları oteli' olarak anılmaya başlasa da dekorasyonu kendinden söz ettiriyor.

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy Batı Şeria'da otel açtı. Banksy'nin açtığı otel kendine has dekoruyla dikkat çekiyor. İsrail'in çektiği duvarın dibinde bulunan otel şimdiden 'dünyanın en kötü manzaları oteli' olarak anılmaya başlasa da dekorasyonu kendinden söz ettiriyor.

Britanyalı grafiti sanatçısı Banksy Batı Şeria’da otel açtı. ‘Dünyanın en kötü manzaralı oteli’ olarak anılan mekan İsrail tarafından çekilen duvarın arkasında bulunuyor. Banksy de bundan esinlenerek otelin ismini ‘Walled off Hotel’ (Duvarın arkasındaki otel) koydu.



Otel 11 Mart tarihinden itibaren müşteri kabul etmeye başlayacak. 9 odalı otelin bazı pencereleri İsrail ordusunun gözetleme kulelerine bakıyor.



Otelin Banksy odası olarak adlandırdığı bir odanın duvarında Filistinli bir genç ile İsrail askerinin yastık savaşı yaptığı görsel dikkat çekiyor.



Otelin girişinde İsrail’in kuruluşunda etkili olan Balfour Deklerasyonu’nun imzalandığı anı tasvir eden bir heykel bulunuyor. Deklerasyonu imzalayan Arthur James Balfour’un balmumu bir heykeli otele girenleri karşılıyor.



Walled off Hotel’de en ucuz odada kalmanın geceliği 30 dolar yani yaklaşık 110 TL.

Otelin işletme müdürü Wisaam Salsaa otelin yapım süresinin 14 ay sürdüğünü söylüyor. Salsaa Banksy’nin uzun süre proje için kimliğini gizli tuttuğunu anlatıyor. Banksy geçtiğimiz yıllarda da Filistin’de çeşitli sanat etklinliklerine katılmıştı.

BANKSY KİMDİR?

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin gerçek kimliği bilinmiyor. Daily Mail’de 2008 yılında yayımlanan bir haberde Banksy’nin gerçek isminin Robin Banks olduğu söylentileri yer alıyor. Başka bir inanışa göre de Banksy tek bir sanatçı değil bir topluluğa verilen isim.

Öyle ki yediği bir pizzayı çöpe attıktan sonra DNA izini sürmek için piza kutusunu çöpten alanlar bile oldu.

2004 yılında Jameika’da çekilen bu fotoğrafın Banksy’e ait olduğu iddia ediliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan da İstanbul’da Banksy’nin eserlerinin sergilendiği bir etkinliğe katılmıştı.



Banksy’nin İngiltere Bristol’da yaptığı ‘İnci küpeli kız’ çalışması. Sanatçı Vermeer’in ünlü tablosundaki inci küpe yerine hali hazırda duvarda asılı olan alarm kutusunu kullanmış.