Banvit’in satışına evrak engeli

BRF ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Mart ayında dünyanın en büyük et ihracatçılarından olan Brezilya'da, 21 et üreticisi şirket, bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapmak, etlere kimyasal madde ve su karıştırma nedeniyle soruşturulurken 3 şirkete de üretim yasağı getirilmişti. Operasyonların başlamasından sonra Brezilya'nın en büyük et üreticilerinden olan JBS'nin hisseleri yüzde 10,6 düşerken diğer büyük üretici BRF'nin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybetmişti.