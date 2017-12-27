Başbakan Yıldırım taşeron ile ilgili o soruyu yanıtladı!

Başbakan Binali Yıldırım taşeron hakkında bir açıklama daha yaptı. Yıldırım, "Taşeron işçisine kadro verildikten sonra sendika kısıtlaması olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan taşeron işçisine kadro başvuruları tamamlandıktan sonra ne zaman kadroya geçişler yapılacak? Taşeron işçisi ne zaman kadrolu olacak? İşte taşeron işçisinin merakla beklediği tarihleri...

Taşeron işçisi kadro için artık gün sayıyor, bu tarihler taşeron için büyük önem taşıyor. 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için taşeron işçi başvurusunu yapacak. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak. Peki taşeron işçisinin kadroya geçişi ne zaman tamamlanacak? Başbakan’ın bu sabah yaptığı açıklamada yer alan sendika detayı…

BAŞBAKAN AÇIKLADI: TAŞERON İŞÇİSİNE SENDİKA KISITLAMASI OLACAK MI?

Binalı yıldırım bu sabah yaptığı açıklamada taşeron konusuna da değindi. “Taşerondan kadroya geçen kardeşlerimizin hangi sendikaya üye olacağı kendi karar vereceği iştir. Hiçbir şekilde yönlendirme olmaz” dedi. Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra üye olacakları sendikalara kısıtlamalar getirileceği söylentilerini yalanlayan Yıldırım, “Bu kardeşlerimizin hangi sendikaya üye olacağı kendi karar vereceği iştir. Hiçbir şekilde yönlendirme olmaz. Bu yönde çalışanlara müsamaha etmeyiz” dedi.

BAŞVURULAR SONRASI TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?

Taşeron işçisinin iple çektiği tarih Nisan 2018 olacak. Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

TAŞERON İŞLEMLERİ 3 AYDA YETİŞECEK Mİ?

Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, hizmet sektöründe sayıları yaklaşık 17 bini bulan işverenler bir platform altında toplanarak, çözüm önerilerini bir rapor halinde başbakan ve birçok bakana sundular. Öte yanan platform temsilcileri yaptıkları açıklamada, yasal düzenleme yapıldıktan sonra 3 ay içinde taşeron işçilerin kadroya geçirileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, teknik olarak bunun mümkün olmadığını öne sürdüler. Kaynaklar, özellikle FETÖ kaynaklı çok sayıda soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, bu kadar yoğun bir ortamda 1 milyon kişinin güvenlik soruşturmasının 3 ay gibi kısa sürede bitirilemeyeceğini kaydettiler.

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