Çevreyi zengin etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, son 2 yılda temizlik, özel güvenlik, yemek işleri, araç kiralama gibi kalemlere yaptığı harcamalar dudak uçuklattı. Bakanlık, 2015 ile 2016 yılında bu amaçla tam 160 milyon lira harcadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bakanlık ve bağlı birimlerdeki kiralama, temizlik gibi işlere ödenen parayla ilgili önergesini yanıtladı. 2015 yılında bakanlık merkez teşkilatında, temizlik, taşıma ve ilaçlama için, 4.9 milyon lira harcandı.

BANK'IN FATURASI KABARIK

Özel güvenlik hizmetine 3.2 milyon lira, şoförlü araç kiralama işine 1.4 milyon lira, aşçı ve bulaşıkçı hizmetine de 968 bin lira ödendi. 2016 yılında ise temizlik, taşıma ve ilaçlama için, 7.1 milyon lira, özel güvenlik için 4.1 milyon lira, araç kiralama için 1.6 milyon lira, aşçı ve bulaşıkçı hizmeti için de 1.2 milyon lira harcandı.

Bakanlık taşra teşkilatının harcamaları da dikkat çekti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 2015 yılı Güvenlik İhalesi'nde 460 personel için 18.3 milyon lira harcandı. 2016'da ise 63 personel için 6.5 milyon lira verildi. İller Bankası'nda ise, 2015 yılında temizlik için 7.1 milyon lira, tabldot için 1.9 milyon lira, matbaa işçiliği için 321 bin lira, özel güvenlik için 3.4 milyon lira, sürücülü kiralık araç hizmeti için 1.2 milyon lira harcandı. 2016 yılında Temizlik İşçiliği Hizmet Alımı İşi'ne 15.7 milyon lira harcandı.

Tabldot İşçiliği Hizmet Alımı İşi'ne 3.3 milyon, Kalorifer İşçiliği Hizmet Alımı İşi'ne 367 bin 826, Teknik Hizmetler Hizmet Alımı İşi'ne 111 bin 477 lira verildi. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi'ne 6.3 milyon, Sürücülü Kiralık Araç Hizmet Alımı İşi'ne de 7.3 milyon lira harcandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi'ne de 52 bin 666 lira ayrıldı.