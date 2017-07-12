Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL uzak olmayan gelecekte kalkacak

Cumhburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan OHAL hakkında "Çok da uzak olmayan gelecekte kalkması mümkün" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğa’ın açıklamalarından satırbaşları;

“Borsa İstanbul neredeyse her gün yeni rekorlar kırıyor. Merkez bankasındaki döviz rezervimiz 110 milyar dolara ulaşarak tırmanışa geçti. Turizm de kayıpları telafi etmeye başladığımız döneme giriyoruz dünyanın 17’nci, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

“ATTIĞIMIZ ADIMLARDA SAMİMİYİZ”

Türkiye’nin uluslaraarası yatırımlardan aldığı payın yüzde 1’in altında olması potansiyelimize uygun değildir. Türkiye’yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın onlarla karıştırmayın. Sahip olduğmuz binlerce yıllık devlet geleneği ve hedefklerimizle biz farklı bir ülkeyiz. Türkiye şuan da yeni arayışların içerindedir. İçinde yer aldığımız coğrafya bizim handişkapımız değil avantajımızdır. Bölgenin güvenli limanı olan Türkiye’nin vasfı bu noktadadır. Bu konumuzu dayatma ve şımarıklık için değil dostlarımızın ve kendimizin huzuru ve refahı için kullanıyoruz. Attığımız adımlarda her zaman kararlı ve samimiyiz. OHAL’i Batı’nın çizdiği sınırlarla belirlemeyiz. OHAL’i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Dünya ekonomisindeki iyileşmeye paralel olarak ülkemizde de olumlu gelişmler var. Türkiye’de yapılacak daha çok yatırım hayata geçirilecek daha çok yatırım var.”

“OHAL’İN KALKMASI MÜMKÜN”



“OHAL ne zaman bitecek? diye soruyorlar. Bu iş tamamen bittiği zaman bitecek. OHAL’in çok da uzak olmayan gelecekte kalkmasım mümkün. PKK ve YPG mücadele etttiğimiz önemli terör örgütleri. Bizim sizlerden ve Batılı dostlarımızdan tek ricamız biraz empati yapmanız. Türkiye terörle mücadelesini hukuk devleti sınırları içerisinde yürüttü ve yüretecek. Bu derece büyük saldırılara mahsur kalıp da bu derece hukuka saygılı olan Türkiye’ye daha fazla saygı duyulmalı”

ADALET YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA

“Tüm emniyet teşkilat seni koruma altına alacak sen de 25 gün yollarda yürüyeceksin. Bunun adı adalet yürüyüşü olmaz. Sözde adalet yürüyüşü olur.”