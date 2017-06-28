Dolar ne kadar oldu?

Bayram sonrası dolar/TL 3.52 seviyesinin altında seyrediyor. Kurda global gelişmeler izlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle euro/TL yükselirken, ABD’de sağlık reformu yasasına ilişkin oylamanın ertelenmesinin ardından Wall Street’te yaşanan düşüşler ve dolarda küresel değer kaybına paralel dolar/TL’de aşağı hareket görülebilir.

ABD’de Senato sağlık reformuna ilişkin oylamayı erteleme kararını ertelerken, bu durum ABD Başkanı Donald Trump’ın iş dünyasını destekleyen politikalarına dair şüphelerin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu ve dolar baskı altında kaldı.

ABD Senato Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell, sağlık sigorta sektörü için planlanan reform için oylamayı, yeterli sayıda oy elde edebilmek adına 4 Temmuz sonrasına ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ise bankacılık sistemine dair 2007-09 krizinin ardından yapılan reformlar sayesinde uzun süre boyunca bir finansal kriz daha olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Öte yandan ECB Başkanı Mario Draghi, Portekiz’de bir konferansta yaptığı konuşmada Avrupa’da ekonomik görünümün iyileşmesiyle beraber ECB’nin politika araçlarını uyarlamaya başlayabileceğini açıkladı. Euro, Draghi’nin parasal genişleme programının günlerinin sınırlı olabileceği sinyallerini vermesinin ardından 10 ayın zirve seviyelerini gördü.

“Küresel olarak dolar zayıf, euro güçlü” diyen Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Draghi’nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle euro/TL’de yukarı hareket etti ve zorlamaya da devam edebilir. Dolar/TL’de ise dolarda ABD’deki oylamanın ertelenmesi ve Yellen’ın açıklamaları kaynaklı küresel değer kaybı nedeniyle aşağı hareket görebiliriz. Dolar/TL’de 3.51’in altına kalması halinde 3.48’i hedefleyecek bir hareket olabilir. Kura bugün global gelişmeler yön verecektir” dedi.

Cuma günü saat 1701’de 3.5073/3.5080 seviyesinde olan dolar/TL, bayram tatili sonrası bu sabah saat 0846’da 3.5161/3.5196 seviyesinde.

Cuma günü 3.7157/3.7169 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7549/3.7568, 3.9242/3.9253 seviyesindeki euro/TL ise 3.9940/3.9969 seviyesindeydi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.37, valörde son işlemde yüzde 10.42 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.06, valörde son işlemde yüzde 11.10 seviyesindeydi.

REUTERS