Ekmeğe zam sinyali

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Un fiyatlarındaki yüzde 25-30’luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir" diyerek ekmeğe yüzde 10 zam gelebileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Un fiyatlarındaki yüzde 25-30’luk artış spekülatif bir artıştır. Un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir" diyerek ekmeğe yüzde 10 zam gelebileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak 2017 yılında uygulanması düşünülen ekmek fiyatları ve ekmek israfını önlenmesine yönelik çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Balcı, un fiyatlarında bugüne kadar görülmemiş bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, “2 ay önce 62 liraya aldığımız un fiyatını 79-82 lira olduğunu görüyoruz. Un fiyatlarındaki yüzde 25-30'luk artış spekülatif bir artıştır” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde yüzde 25-30'luk bu artışı kabul etmek mümkün değil” diyen Balcı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizde buğday sıkıntısı yokken, her zamankinden daha fazla üretim olmasına rağmen, tüketimden fazla üretim gerçekleşmesine rağmen, ihracatın geçmiş yıllara oranla bu yıl 500 bin ton fazla olmasına rağmen Kasım ve Aralık ayından itibaren un fiyatlarını 79 lira 82 lira gibi fiyatlar arasında değişmesi, 62 liradan bu fiyatlara çıkması fırıncı esnafımızı tamamen bir çıkmaza sokmuştur.”

“UNDAKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ÇOK ÜSTÜNDE”

Söz konusu artışın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirildiğini kaydeden Balcı, “Bakanlığımızın çalışma yapmasını bekliyoruz. Konuyu bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın alacağı tedbirleri fırıncı esnafımız sabırsızlıkla beklemektedir. Aksi takdirde bunun ekmeğe yansımasının normal bir fiyat artışı olmayacağını söyleyebiliriz. Undaki yüzde 27 ve yüzde 30 artışın enflasyonun çok üstünde olduğunu görüyoruz. Undaki artış buğday sıkıntısı olmamasına rağmen yıllık enflasyonla paralel bir artış olmuş olsa biz bugün burada un fiyatlarını konuşmuyor olurduk. Bakanlığın yapacağı çalışmayı fırıncı esnafı olarak sabırla en yakın zamanda gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Aksi halde undaki bu artışın ekmek maliyetlerine yansımasının yüksek olacağını ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

EKMEK İSRAFI

Balcı, Türkiye'de ekmek israfının çok fazla olduğuna vurgu yaparak, konuya ilişkin şunları söyledi:

“2 yıl önce günde 6 milyon ekmek israf edilirken başlatmış olduğumuz çalışma neticesinde bunu düşürdük. Bunun ekonomiye katkısı ise yılda 2.8 milyar dolar. Yılda 384 milyon adet ekmeğin israf edilmesini önlemiş bulunmaktayız.”

Balcı, ruhsat olmayan yerlere ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüklerinin üretim izin belgesi, kayıt belgesi vermeyeceğini, merdiven altı üretimin olmayacağını bildirdi.

“FİYAT ARTIŞI YÜZDE 10 OLARAK GERÇEKLEŞİR”

Balcı, fiyatlarla ilgili bir çalışma gerçekleştirilmediği takdirde Ankara ilini baz alarak ekmek fiyatına ilişkin “Bu un fiyatlarında bir iyileşme olmazsa fiyat artışı yüzde 10 olarak gerçekleşir. 1 Lira 10 kuruşa tekabül eder” dedi.