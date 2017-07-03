Emeklinin zammı bugün belli oluyor

Piyasaların gözü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. Emekli ve memurun enflasyon farkı bugün belli olacak. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.51-3.52 bandında işlem görüyor.

Global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği dolar/TL 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürdü. 200 bin kamu işçisi ve memur-emeklinin de zammı bugün belli olacak. Hürriyet Gazetesi’nden Hacerboyacıoğlu’nun haberine göre 200 bin kamu işçisine yılın ilk 6 ayı için yüzde 7.4 ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 zam yapılacak.

Bankacılar, Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalanan kurda henüz bir yöne kırılım gerçekleşmediğini; bunun için yeterli sebep oluşmadığını belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda dolar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikası döneminin sonuna yaklaşıldığı sinyallerini vererek sterlin, euro ve Kanada dolarına değer kazandırmalarıyla beraber kayıplarına bugün de devam ederken; Asya borsaları Avrupa ve ABD piyasalarındaki zayıf seyirden olumsuz etkilendi.

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Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 95.5 civarına kadar geriledi ve haftalık bazda yüzde 1.8’lik kayba hazırlandı.

Dolardaki zayıf seyir dolar/TL’nin de tarihi rekorlardan gerilediği 3.50’li seviyelerden yukarı yönlü anlamlı bir kırılım yaşamasının önüne geçen önemli nedenlerin başında yer alıyor. Ancak TL 3.50 seviyesinden değer kazancı yönlü de bir seyir de izleyemiyor.

Bu sabah güne 3.5250 civarında başlayan dolar/TL saat 1743’te 3.5201/3.5208 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7680/3.7698, euro/TL 4.0154/4.0170 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.52, valörde son işlemde yüzde 10.54 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.53 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.18, valörde son işlemde yüzde 11.20 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.12 oldu.

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