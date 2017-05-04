Emlak Bankası dönüyor

Hükümet, Emlakbank hakkındaki tasfiye kararını kaldırıp yeniden bankacılık yapması yönünde sürpriz bir karar aldı

Hükümet, Emlakbank hakkındaki tasfiye kararını kaldırıp yeniden bankacılık yapması yönünde sürpriz bir karar aldı.

Büyük krizin ardından 2001 yılında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Emlak Bankası, 16 yıl aradan sonra yeniden sektöre dönüyor.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Emlakbank hakkındaki kritik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeyi bekleyen ve torba tasarıya dönüşecek yeni af yasa tasarısının içine önergeyle eklenecek. Hazırlanan önerge ile 16 yıl önce alınan Emlakbank hakkındaki tasfiye kararı tümden kaldırılacak ve yeniden sektöre dönmesinin önündeki yasal engeller temizlenecek.

BDDK ONAY VERECEK

Halen Hazine Müsteşarlığı'nın malı görünen Emlakbank, tasfiye kararının kaldırılmasının ardından yeniden kuruluş işlemlerine başlayacak. Bunun için öncelikle Emlakbank yönetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) kuruluş izni verilmesi için resmi başvuru yapacak. Başvuru, Emlakbank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi talebiyle yapılacak. BDDK'nın kuruluş onayı vermesi halinde, en geç bir yıl içerisinde yine faaliyet izni başvurusu yapılacak.

PROJE BANKACILIĞI YAPACAK

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Emlakbank'ın bankacılık faaliyetine yeniden dönmesine karar verilmesinin ardından ilk temas, geçtiğimiz aylarda BDDK ile kuruldu. BDDK, yapılan görüşmelerde, Emlakbank'ın bankacılık yapabilmesi için önündeki yasal engellerin kaldırılması ve sermaye şartının yerine getirilmesi gerektiği bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen Emlakbank yönetiminin yasal sorunların aşılması için Hazine'den yardım isterken, gerekli sermayeyi hazırladığı öğrenildi. Bankacılık Kanunu gereği banka kurmak için gereken asgari sermaye tutarı 30 milyon lira. Ancak BDDK, sektörde rasyoları düşürmemek için bankalardan en az 300 milyon lira sermaye istiyor. Emlakbank yönetiminin BDDK'nın istediği sermaye şartını gerçekleştirmek için gerekli kaynağı hazır tuttuğu ifade edildi.

Emlakbank'ın daha çok spesifik projeleri destekleyen farklı bankacılık alanında uzmanlaşmasının düşünüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda Emlakbank'ın hükümetin mega projeleri ile büyük konut ve inşaat projelerine yoğunlaşması bekleniyor.

2001 ‘den bu yana GAYRİMENKUL SATIYOR

Emlakbank, bankacılık yetkisinin kaldırıldığı 2001 yılından bu yana tasfiye süreci yürütüyor. Yaklaşık 400 şubesinden bir kısmı Ziraat Bankası bir kısmı Halkbank'a devredilen Tasfiye Halindeki Emlakbank, geçmişte verdiği kredilerden doğan alacakları ile gayrimenkullerini 16 yıldır satıp nakde çeviriyor. Yaptığı satışlarla 2 milyar liraya yakın borcunu temizleyen Emlakbank, tasfiye işlemleri sayesinde geçtiğimiz yıllarda birkaç kez vergi rekortmeni de oldu.