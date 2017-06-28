Enerjide bağımlılığı azaltacak öneri

Hükümetin enerjide ne söylediyse gerçekleştiremediğini öne süren CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, kurulacak enerji kooperatifleri ile yerinde üretim ve tüketim olacağını enerjide dışa bağımlılığın azalabileceğini dile getirdi.

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen, tamamen yerli olan yenilenebilir enerji kaynaklarını halen istenilen seviyede kullanamıyor. Bununla beraber, enerji sektörünün ithal doğalgaz ve kömüre olan bağımlılığı da artırılıyor. AKP'nin iktidarda olduğu 15 yıl boyunca bir enerji politikası geliştiremediğini belirten CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerjide ne söylediyse gerçekleştiremediğini kaydetti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımında istenilen seviyeye gelemediğini ifade eden Akın, kurulacak olan enerji kooperatifleri ile bunun sağlanabileceğini vurguladı.

HEDEF ULAŞILABİLİR ELEKTRİK

Akın, konuyla ilgili şunları söyledi: “Enerji de, hava ve su gibi olmazsa olmazımız. Bunu hem ekonomik dereceye indirmek, hem bağımlılığı azaltmak, hem de halkın katılımını işin içine dahil etmek için enerji kooperatifçiliği modeline önem verdik. Bu model dünyada uygulanıyor. Danimarka, Amerika ve Almanya'da var. Bu yapı çok uygun. Şu anda belediyelerimizde kooperatifler kuruyoruz. Hedefimiz, ulaşılabilir elektriğin olması. Elektriğin üretilen yerde tüketilmesi. Halkın katılımının olması. Bu kadar spesifik bir konuda tamamen dışarıya bağımlı olmak, kamunun buradaki payının iyice azalması iç güvenliğimiz ve kendi bağımsızlığımı açısından önemli. Ayrıca bu kadar büyük fiyatlarda elektrik paraları ödediğimiz için ona da çare olacak.”

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ANAHTAR TESLİM PROJELER

Yenilenebilir enerji üzerine bu kooperatifleri organize ettiklerini anlatan Akın, dünyadaki modellerin de bu şekilde olduğunu aktardı. Akın, “Rüzgar, güneş ve biyogaz olur. Bir köy düşünün. O bölgede ürettikleri atıklarla veya rüzgar ve güneşiyle elektrik üretebilir. Bununla ilgili finansman modelleri geliştirdik. Birkaç görüşme de yaptık. Anahtar teslim projelerle hem ekonomik hem de halkın katılımı olacağı bir program yaptık” dedi.

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Türkiye'de son 15 yıldan bu yana kooperatifçiliğin önünün kapatıldığını söyleyen Akın, “Halkın katılımının olduğu her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Nedeni de yandaşlarına, kendilerine gelir elde etmek. Halkı düşünen yok. Kooperatifçilik modelleri sosyal demokrasinin esası. Katılımcı, paylaşımcı ekonomik yollarla yapılıyor. Biz de bu nedenle tercih ediyoruz. Belediyelerle yapmamızın nedeni de halkın güven duyması. Bunun öncülüğünü belediyeler yaparsa halkın katılımı daha rahat olacaktır. Şu an bazı CHP'li belediyelerimizle çalışıyoruz. Hatta üye kabul ediyoruz. Bir belediyemizde 2 bine yakın üyemiz oldu” diye konuştu.

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ENERJİ KOOPERATİFLERİNE KÖYLERDEN BÜYÜK İLGİ

Şu anda mevcut kurulmuş 16 enerji kooperatifi olduğunu dile getiren Ahmet Akın, “Asıl güzel tarafı, bu yaptığımız çalışmalarda özellikle sulama birlikleri, köy kooperatifleri buna müthiş ilgi gösterdiler” dedi. Akın, “Bunların elektrik üretiyor olduğunu göstermemiz lazım. Mesela Danimarka'da yüzde 35 oranında enerji kooperatifçiliği var. Almanya'da 2 binin üzerinde kooperatif var. Bu kooperatifler çoğaldığı zaman ne olacak biliyor musunuz? Özel sektörün elektrik fiyatlarına müdahalesi engellenecek. Kafalarına göre zam yapamayacaklar. Çünkü karşılarında bir güç olmuş olacak” diye konuştu.