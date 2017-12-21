Eski telefonlar servet değerinde

Kullanım ömrü sona eren elektronik cihazlar içinde altından paladyuma kadar onlarca kıymetli materyal var.

Cep telefonundan televizyona, bilgisayardan ampule kadar günlük yaşamımızın vazgeçilmezi haline gelen elektrikli ve elektronik cihazlar aynı zamanda bir maden yatağını andırıyor. Yılda kişi başına yaklaşık 8 kilogram elektronik atık üretilen Türkiye'de, bu atıkların içindeki materyallerin kaba bir hesapla 767 milyon Euro değere sahip olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) tarafından hazırlanan “Küresel E-atık İzleme” raporuna göre, 2016 yılında dünya genelinde 44.7 milyon ton elektronik atık ortaya çıktı.

5'TE 1'İ GERİ DÖNÜŞÜMDE

Yani dünyada kişi başına yaklaşık 6.1 kilogram e-atık meydana geldi. En çok e-atık 7 bin 211 kilotonla (7 milyon 211 bin ton) Çin'de kaydedilirken,

onu 6 bin 295 kilotonla (6 milyon 295 bin ton) ABD izledi. Türkiye ise toplam 623 kiloton (623 bin ton) e-atık ile 177 ülkenin olduğu sıralamada 17'nci oldu.

Kişi başına düşen e-atık bakımından ise Norveç 28.5 kilogramla ilk sırada yer alırken, İngiltere 24.9, Danimarka 24.8, Hollanda 23.9, Avustralya 23.6, Almanya 22.8, İzlanda 22.6, İsviçre 22.2, İsveç 21.5, Fransa 21.3 kilogram ile takip etti. Türkiye ise kişi başına 7.9 kilogramlık e-atık ile 73'üncü oldu.

Raporda, dünya genelindeki e-atıklar içindeki materyallerin tahmini değerinin 55 milyar Euro'yu bulabileceği belirtildi. Bu hesaba göre, Türkiye'deki bütün e-atıklar yüzde 100 geri dönüşüme gönderilebilse, ekonomiye 767 milyon Euro kazandırılabileceği görülüyor. Ancak Türkiye'de 2015 itibarıyla yalnızca 125 kilotonluk e-atık geri dönüşüme gönderildi.

2016 yılında dünya genelindeki e-atıkların da yalnızca yüzde 20'sinin geri dönüşüme sokulduğu belirtilen raporda, geri kalan kısmın ise ya çöpe gittiği ya da uygun olmayan yollarla alınıp satıldığı belirtildi.

55 milyar Euro çöpe gidiyor

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tahminlerine göre, 2016 yılında dünya genelindeki elektronik atıklardan elde edilebilecek 60 elementin toplam değeri 55 milyar Euro'yu buluyor. Atıklar içindeki 500 tonluk altının değerinin 18.8 milyar Euro, 12.2 milyon tonluk plastiğin değerinin 15 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Çöpe giden 2.2 milyon ton bakırın değeri 9.5 milyar Euro, 2.5 milyon ton alüminyumun ve 16.3 milyon ton demirin değeri 3.6'şar milyar Euro, 200 ton paladyumun değeri 3.4 milyar Euro, 1600 ton gümüşün değeri 884 milyon Euro olarak hesaplanıyor. 2016'da dünya genelinde kullanım ömrü dolan cep telefonlarının ağırlığının 435 kilotonu (435 bin ton), bunların içindeki materyallerin değerinin 9.4 milyar Euro'yu bulduğu düşünülüyor.