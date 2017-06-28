Google AB denetimine maruz kalabilir

Internet devi Google, Avrupa Birliği anti-tröst düzenleyici makamlarının verdiği 2.4 milyar euroluk (2.7 milyar dolar) cezanın yanı sıra, tekel oluşturduğu yolundaki karar nedeniyle yıllarca AB denetiminde kalabilir.

Internet devi Google, Avrupa Birliği anti-tröst düzenleyici makamlarının verdiği 2.4 milyar euroluk (2.7 milyar dolar) cezanın yanı sıra, tekel oluşturduğu yolundaki karar nedeniyle yıllarca AB denetiminde kalabilir.

AB’den dün çıkan karar, Google’ın cep telefonları, internet satış reklamları ve seyahat gibi özellikli arama kategorileri uygulamalarına karşı daha ileri denetim önlemleri getirilmesinin yolunu açıyor.

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Ayrıca, Google’dan zarar gördüğünü iddia edenlerin açacakları davalarda gereken kanıt standartlarını da kolaylaştırıyor.

Kararın asıl zor yönü, internet alışverişinde yapılan rekabete aykırı uygulamalar için getirilen para cezası değil, AB’nin bu sorunu çözme yükümlülüğünü Google’ın üzerine yıkmış olmasından kaynaklanıyor.

Yani Google, bazı teknik adımları atarak üzerine düşeni yerine getirmiş sayılmayacak.

Avrupa Komisyonu bu kararıyla, Google’ı, denetim kıskacından kurtulmadan önce, rakiplerinin kendi alanına iyice girmelerine razı olmaya zorluyor.

Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Google’ın bu tür ihlallere devam etmesini önlemek için, şirketin daha yıllar sürecek denetimlere maruz kalacağını söyledi.

Londra’da Anders Analysis şirketinin dijital medya ve internet reklam analisti Matti Littunen, “Google’ın uyarı şartına bağlı olması bile gelecekteki stratejik seçeneklerini sınırlayabilir” dedi.

Fordham Hukuk Fakültesi’nden Profesör Mark Patterson, “Çözüm bulma yükümlülüğünün şirketin üzerine yıkılmış olması, denetimcilerin modern teknolojiler ve bunların ne denli komplike olduğu konusuna çok sınırlı bilgilere sahip olduklarını gösteriyor” dedi.

“Bu karar, algoritma temelli internet şirketlerinin denetiminin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. Anti-tröst koşulları genellikle anti-tröst yasalarını ihlal eden şirketleri belirli davranışlardan uzak durmaya ya da bazen belirli para cezaları ödemeye zorlar.

“Bu karar ise Google’ı ‘eşit muamele’ kuralını uygulamaya mecbur ediyor ancak bunun nasıl yapılacağını söylemiyor.”

REUTERS