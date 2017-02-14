Halkbank’ın kredi ve alacakları 32 milyar TL arttı

Halkbank 2016 sonunda bir önceki yıla göre kârını yüzde 10.5 artırdı. Şirketin kredi ve alacakları (yüzde 25) 32 milyar TL arttı.

Halkbank 2016 sonunda bir önceki yıla göre kârını yüzde 10.5 artırdı. Şirketin kredi ve alacakları (yüzde 25) 32 milyar TL arttı.

Halkbank’ın 2016 sonu solo net karı 2015 yılına göre yüzde 10.5 artışla 2.56 milyar TL olurken, beklentilerin altında gerçekleşti. Reuters anketine göre Halkbank’ın 2016 net kârının 2.8 milyar lira olması bekleniyordu. KAP’ta yer alan mali tablolara göre bankanın kredi ve alacakları 158.35 milyar TL oldu. 2015 sonunda kredi ve alacakları 126.74 milyar TL olmuştu. Bankanın kredi ve alacakları 32 milyar TL arttı.

BANKA KÂRLARI YÜZDE 46.6 ARTTI

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar lira oldu. Bankaların Kasım ayı net kârı ise 2.98 milyar lira ile Ekim ayı kârı 3.17 milyar liraya kıyasla yüzde 6.1 geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1.7 trilyon liraya ulaştı. Artış oranı Ekim sonuyla kıyaslandığında yüzde 4.2 oldu. TL krediler Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, bir önceki aya kıyasla artış yüzde 1.7 oldu.

TL krediler artıyor % 10.6 Ocak-Kasım tablosu TL krediler Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, bir önceki aya kıyasla artış yüzde 1.7 oldu.

Sektörün aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 2.7 trilyon lira oldu. Aktiflerde artış bir önceki aya kıyasla ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 baz puan düşüşle yüzde 15.27'ye inerken, bir önceki aya kıyasla 68 baz puan geriledi. Bankaların brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Kasım sonunda geçen yıla kıyasla 19 baz puan artarak yüzde 3.24'e çıkarken, Ekim sonuna kıyasla 10 baz puan düşüş kaydetti.