Plan Bütçe’de AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edilen maddeye göre, yabancılar Türkiye’de konut ya da iş yeri satın aldığı takdirde KDV ödemeyecek

Yabancı ülke vatandaşlarına KDV'siz konut geliyor. Bu konudaki düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sert tartışmalara neden oldu. AKP Milletvekili Mustafa Elitaş'ın hazırladığı teklifin yabancılara KDV ayrıcalığı sağlayan 4'üncü maddesi, sert eleştiri ve itirazlara rağmen komisyonda AKP'li vekillerin oyuyla kabul edildi. Maddeye göre, başka ülkelerin vatandaşları ile yurtdışında faaliyet gösteren şirketler Türkiye'de konut ya da iş yeri satın aldıklarında, yüzde 1 ila yüzde 18 arasında değişen oranlardaki KDV'yi ödemeyecek.

AMACIMIZ DÖVİZ GETİRMEK

Buna karşılık Türk vatandaşları aynı konut ya da işyerini satın almak istediklerinde yüzde 18'e varan KDV'yi Maliye'ye yatırmaya devam edecek. Böylece örneğin Alman vatandaşı Hans'ın İstanbul'da 200 bin liraya satın alacağı bir konut için Türk vatandaşı Hasan en az 236 bin lira para ödemek zorunda kalacak.

AKP'li Elitaş'ın Meclis'e sunduğu bu düzenlemeyi Maliye Bakanı Naci Ağbal savundu. Yabancılara KDV'siz konut ve iş yeri satışıyla Türkiye'ye döviz çekmek ve inşaat sektörünü desteklemek istediklerini belirten Bakan Ağbal, “Türkiye'de yerleşik olmayan kişi ve şirketlere yapılan konut ve iş yeri teslimlerinde KDV istisnası sağlamak suretiyle konut ve iş yeri satışlarını teşvik etmek istiyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise yabancılara ayrıcalık sağlanmasını Osmanlı İmparatorluğu'nun yabancılara verdiği kapitülasyonlara benzetti. Düzenlemeyle Türk vatandaşlarına verilmeyen bir hakkın yabancılara verildiğini ifade eden Erdoğdu, “Şimdi siz referandumla bir rejim dönüşümünü finanse etmek uğruna konut sattığınızda artık sadece şirketlerimiz değil, konutlarımız da yabancıların eline geçecek, biz kendi vatanımızda parya gibi yabancılara kira öder hâle geleceğiz” şeklinde konuştu.

MHP'li Mustafa Kalaycı da “Hasan'a vergi var, Hans'a yok. Böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyoruz” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.

AKP'li başkan bile isyan etti

Yabancıya vergi ayrıcalığına Komisyon Başkanı AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç de tepki gösterdi. Bakan Ağbal'a, “Benim kızım İngiltere'de. Bir İngiliz arkadaşına buradan vergisiz ev aldırıp 15 gün sonra ondan satın alsa devletin vergi kaybı olacak. Hülleyi nasıl önleyeceksiniz” diye sordu. Bakan Ağbal, muvazaalı işlemler olacak diye düzenlemeden vazgeçemeyeceklerini söyledi.