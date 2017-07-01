Her 5 dakikada bir boşandık

İşsizlik, hayat pahalılığı ve krizler evlilikleri tehdit ediyor. 15 yılda evlilikler yüzde 15.4 yükselirken boşanan çift sayısı ise yüzde 32.4 artış gösterdi

Türkiye Kamu-Sen'in 2002-2016 yıllarında gerçekleşen evlenme ve boşanmalara dönük yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Evlenenlerin sayısının azaldığı, boşanmaların ise arttığı belirlendi. Ekonomik krizlerin etkilerinin ortadan kalktığı süreçte dünya evine giren çift sayısında artış görüldü.

2008 yılında evlilik sayısı 641 bin 973'e ulaştı. Boşanma rakamları ise en düşük 2004'te 91 bin 22 olarak kayıtlara geçti. Boşanma sayısındaki en yüksek rakam 2015'te gündeme geldi. O yıl 131 bin 830 çift ayrıldı.

EVLİLİKLER DE AZALDI

2008'de yaşanan ekonomik krizle birlikte evlenen çift sayısı 2009'da 591 bin 742'ye geriledi. Aynı dönemde boşanan çift sayısı ise 114 bin 162'ye yükseldi. 2016'da 594 bin 493 evlilik, 126 bin 164 ise boşanma gerçekleşti. Geçen yılki evlilik ve boşanma rakamlarının 2015'e göre azaldığı saptandı.

Araştırmada, 2002'ye göre nüfusun artmasına karşın 2016'daki evlenme sayısının nüfus artış hızına yetişememesi dikkat çekti. 2002'de boşanan bir çifte karşılık 5.3 çift evlenirken, bu oran 2006'da 6.8'e kadar yükseldi. Ancak, 2016'da her bir boşanan çifte karşılık yalnızca 4.7 evlilik gerçekleşti.

2002-2016 yıllarındaki rakamların ayrıntılı analizi işsizlik, hayat pahalılığı gibi ekonomik sebeplerin evlilikleri ciddi biçimde etkilediğini ortaya koydu. 15 yıllık dönemde evlenme sayısı yüzde 15.4, boşanan çift sayısı ise yüzde 32.4 artış gösterdi. Evliliklerin en yüksek olduğu 2008'de her 5 dakikada 6.1 çift yuva kurdu. 0.93 çift ise evliliklerini sonlandırdı. 2016'da ise, her 5 dakikada evlenen çift satısı 5.6'ya düştü, boşanan çift sayısı da 1.2 oldu.

Araştırmayı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ekonomik sıkıntıların aile kavramının büyük yara almasına yol açtığını belirterek “Aile kavramı, ciddi bir sarsılma içinde… Özellikle ekonomik sorunların baş gösterdiği yıllarda boşanma sayılarının artması, 2008 sonrasında ekonomide yolunda gitmeyen gelişmeler yaşandığının sosyolojik olarak da ispatıdır. Genç çiftlerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, boşanma ile sonuçlanan aile içi huzursuzluklara yol açmaktadır. Bir süredir toplumsal dokumuzun hızla bozulduğu aşikardır'' dedi.

İşsizlik ve yoksulluk etkiliyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bizi bir arada ve ayakta tutan aile kavramımız büyük yara alıyor” dedi. Koncuk, araştırmanın yeni evlilikler ve aile birliğinin korunması bakımından ekonominin birincil derecede önem arz ettiğini gösterdiğini belirtti. Boşanmaların yıllık bazda yüzde 20'ye ulaştığını belirten Koncuk, “Mutsuz ve sonu kötü biten evliliklerin temelinde ise ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk olduğunu görerek buna göre tedbir alınması gerekiyor” dedi.