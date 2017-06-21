Intel olimpiyatlara sponsor oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada 2024'e kadar Intel ile sponsorluk anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada 2024’e kadar Intel ile sponsorluk anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Intel, IOC ile yapılan ortaklık çerçevesinde, Olimpiyat Oyunları’nın iyileştirilmesine yardımcı olmak için sanal gerçeklik, yapay zeka ve dronlar da dahil olmak üzere teknolojik destek sağlayacak.

Fast food devi McDonalds geçtiğimiz günlerde 41 yıldır devam eden olimpiyat sponsorluğunu sonlandırdığını açıklamıştı. McDonalds bu kararına gerekçe olarak çekirdek işine odaklanmayı ve artan sponsorluk maliyetlerini göstermişti.