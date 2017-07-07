İstanbullu İzmir’e kaçıyor

İstanbul’da yaşam kalitesindeki bozulma kentten kaçışı hızlandırdı Hayat pahalılığının az olduğu İzmir gözde şehir olarak öne çıkıyor

Özellikle beyaz yakalıların kent stresinden kaçma ve daha kaliteli bir hayat arayışı İzmir'in yeni gözde kent olmasına neden oldu. Kentin yaşam kalitesinin yüksek, hayat pahalılığının ise İstanbul'a oranla düşük olması İzmir tercihinin öne çıkmasına yol açıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 16 bin 129 kişi İstanbul'dan İzmir´e taşındı.

İzmir böylece en yüksek göçü İstanbul'dan aldı. Verileri inceleyen ve yorumlayan İK yönetimi ve profesyonel işe alım şirketi Hugent'in Genel Müdürü Özlem Veryeri Taşkaya, İstanbul'daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşimin İzmir´e göçü hızlandırdığını belirtti. Taşkaya, “Araştırmanın sonucuna göre son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul'dan ayrılmak isteyen ve İzmir'de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz” dedi.

FIRSAT KOLLUYORLAR

İzmir'in, bir süredir İstanbul´daki orta ve üst düzey yöneticilerin giderek daha çok tercih ettiği veya gitmek üzere iş fırsatlarını kolladığı bir kent haline geldiğini aktaran Taşkaya, “İstanbul, İzmir'e beyin göçü veriyor” diye konuştu.

Görüştükleri her 10 yönetici adayından 4'ünün İzmir'de iş aramaya başladığını anlatan Taşkaya, “Hayatının herhangi bir döneminde yolu İzmir´den geçmiş, 40 yaş üstü yöneticilerin yüzde 80'i İzmir'e yerleşmenin yolunu arıyor. İzmir'deki iş fırsatlarını değerlendirmek üzere eşi ve kendisinin özgeçmişini eşzamanlı paylaşan ve ikisinden birine iş bulunması halinde İzmir'e gitmeyi hedefleyen bir kitle oluştu” şeklinde konuştu.

HOŞGÖRÜLÜ ŞEHİR

Özlem Veryeri Taşkaya, İzmir´in tercih edilme nedenlerini şöyle sıraladı:

“Ege'de olma arzusu. Doğaya ve denize yakınlık. Daha huzurlu ve daha hoşgörülü hayat tarzı olduğuna dair geniş algı. Yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir'e ve İzmir'den ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesi. Şehrin çevre ilçelerinde beyaz yakalılara ihtiyaç duyulan önemli büyük yatırımların gerçekleşmesi. Aliağa'da petrokimya tesisleri, Tire'de var olan tarımsal sanayi yatırımları. Bazı global şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve nitelikli işgücünden faydalanmak amacıyla operasyonlarını İzmir'e taşıması veya taşımaya hazırlanması. Öğrencilik veya iş hayatının bir döneminde yolu İzmir´den geçmiş olan beyaz yakalıların tekrar İzmir'e dönme isteği. Eğitim olanaklarının İstanbul'daki kadar karmaşık olmaması.”

Zaman paradan daha önemli

Özlem Veryeri Taşkaya İzmir'e yerleşmek isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bir ev veya deniz manzaralı bir apartman dairesi, artık ucuz değil. Fiyatlar daha da yükselecek. İzmirli grupların bir parçası olmak çok zordur. Bu yüzden nasıl tanıştıklarını sorun. İzmir'e ait olan hiçbir şeyi eleştirmeyin. Eğer bir su sporunu yapmıyorsanız, derhal öğrenin. Ege şehrinde zaman, paradan çok daha önemlidir. Bu da günlük hayatta tamircilerin, ustaların, servis verenlerin sizi aramamasına alışmanız demektir.”