İzmir fiyat artışında İstanbul’a fark attı

Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde yıllık emlak fiyatları artışı Mart 2017’de yüzde 20’ye yaklaştı. Bu oran İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 10’da kaldı.

Türkiye'nin üç büyük kentindeki emlak fiyatları artışı yılın ilk çeyreğinde dünya ortalamasının çok üzerindeki seyrini sürdürürken; İzmir, başkent Ankara ve İstanbul'a fark attı. İngiltere merkezli gayrimenkul şirketi Knight Frank'in Ocak-Mart 2017 döneminde 150 dünya kentindeki emlak fiyatları artışını kapsayan raporuna göre, İzmir'de yüzde 19.2'yi bulan yıllık fiyat artışı, İstanbul'da yüzde 12.2, Ankara'da ise yüzde 10.1 oldu.

150 kentteki yıllık ortalama fiyat artışı Mart 2017 itibarıyla yüzde 6.9 olarak belirlendi. 123 kentte emlak fiyatlarının arttığı kaydedilirken, 40 kentte bu artışın çift haneli sayılarda olduğu görüldü. 27 kentte ise emlak fiyatları düştü.

HOLLANDA ÇEKİM MERKEZİ

Artışın en çok görüldüğü 20 kentin 12'sinin Çin şehirleri olması dikkat çekti. İlk 10'a ise Çin kentleri dışında sadece Kanada'dan Toronto ve Hamilton ile Norveç'in başkenti Oslo girebildi. Çin'deki bu yükselişin Pekin ve Şanghay gibi büyük kentlerden çoğunluğu doğu kıyısına yakın küçük kentlere kaydığına işaret edildi. Toronto'da ise nisan ayında yabancı alıcılara yönelik yüzde 15'lik verginin yürürlüğe girmesiyle birlikte artışın kesileceği öngörüldü.

Raporda, Hollanda'nın emlak fiyatları artışında ön plana çıkmaya başladığı ifade edilerek, “Ülkenin dört büyük kenti olan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey'de Mart 2017 öncesindeki 1 yılda yüzde 10'dan fazla fiyat artışı görüldü” denildi.

2014'Ü TEKRAR YAKALADI

İspanya'nın Barcelona kenti ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da fiyat artışlarının yüzde 10'un biraz altında kaldığı belirtilirken, sıralamadaki 20 ABD kenti içinde en fazla fiyat artışının yüzde 12.2 ile Seattle'da olduğu ifade edildi. Seattle'daki bu artış, teknoloji sanayisi gelişirken, tarihsel olarak bina üretiminin düşük kalmasına bağlandı. 2017'nin ilk çeyreğindeki ortalama yüzde 6.9'luk fiyat artışı düzeyi en son 2013'ün son çeyreğinde tespit edilmişti. 2014'ün ilk çeyreğinde yüzde 6'ya düşen emlak fiyatları artışı, 2015'in ikinci çeyreğinde yüzde 3.2'ye kadar geriledi. Sonraki istikrarlı büyümeyle birlikte emlak fiyatları artışı 2016'nın son çeyreğinde yüzde 6.7 olmuştu.