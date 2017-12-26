JET Fadıl’dan 7 yıldızlı uyutma

“JET Fadıl’’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, devremülk olarak sattığı “7 yıldızlı Caprice Gold Oteli” ile ilgili olarak yetkilileri ve halkı resmen “uyuttuğu” belirlendi.

İstanbul Bayrampaşa'daki otel için hiç izin ve belge alınmadığı halde pazarlama yapıldı ve TV'lerde de yanıltıcı reklamlar yayınlandı. CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in soru önergesi üzerine İstanbul Valisi Vasip Şahin'in İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bilgi notunda, Jet Fadıl'ın oteline yönelik alınmış herhangi bir turizm yatırım belgesi bulunmadığı açıklandı.

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YANILTICI REKLAM YAPTI

Şahin, şu bilgileri verdi: “Otel hakkında turizm belgesi olmadığı halde belge alınmış gibi pazarlandığı, bu yönde tabelalar asıldığı ve ilimizin çeşitli bölgelerinde afişlerin bulunduğu, tanıtıcı broşür ve kartvizit bastırıldığı, ulusal yayın yapan TV kanallarında ve internet ortamında 7 yıldızlı olduklarına dair tanıtım ve pazarlama yapıldığı, yanıltıcı tanıtımın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletildiği, adı geçen firma hakkında, yanıltıcı reklamları durdurma cezası ve idari para cezasının verildiği anlaşılmıştır.”

7 YILDIZLI OTEL YOKTUR

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Fadıl Akgündüz'ün oteli konusunda açıklama yaptı. Caprice Gold adlı gayrimenkule bakanlık tarafından düzenlenen herhangi bir turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi bulunmadığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi: “Bakanlığımızca tesisler 1-5 yıldızlı oteller olarak sınıflandırılmış, 7 yıldızlı otel sınıfına yer verilmemiştir. Caprice Gold Otel projesine yönelik olarak Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'ndan 49 yıllığına kiralandığı belirtilen alan, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş herhangi bir turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim kapsamında kalmamakta olup, bu alanda bakanlığımız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”