Kamu Bankaları denetimden kaçırılıyor

Genel kurul toplantıları ertelenen kamu bankalarının denetimden kaçırıldığını belirten CHP’li Selin Sayek Böke, yasaların bankalara mart ayı sonuna kadar genel kurul yapma zorunluluğu getirdiğini vurguladı

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doçent Selin Sayek Böke Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yasa gereği mart ayı sonuna kadar tamamlamaları gereken genel kurul toplantılarının referandum sonrasına ertelenerek kamuoyu denetiminden kaçırıldığını öne sürdü.

Doç. Böke, Bankalar Kanunu ve Ticaret Kanunu ile bu kanunlara dayanarak düzenlenen şirket ana sözleşmelerinin bankalara her yıl mart sonuna kadar genel kurul toplantılarını yapmalarını emrettiğini söyledi. Böke bu yasal zorunluluğa rağmen Vakıfbank ve Halkbank'ın genel kurullarını hükümet eliyle sessiz sedasız referandum sonrasına ertelediğini, Ziraat Bankası'nın da sürenin dolmasına 4 gün kaldığı halde toplantı tarihini açıklamadığını ifade etti.

Böke, hem Vakıfbank hem de Halkbank'ın kanunda açıkça yazan kuralı ihlal edip genel kurul tarihlerini 4 Mayıs'a ertelediklerini belirtirken, “Saray rejiminin hukuku yok sayma anlayışının devamı olarak, Halkbank ve Vakıfbank yönetimleri, açıkça yasa dışı bu erteleme için bir gerekçe dahi açıklamadı” dedi.

HUKUKA AYKIRI

Genel kurullarda bu bankaların 2016 yılı faaliyet dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Sayıştay raporu, denetim raporu, denetçi raporu, finansal tablolar ve kâr-zarar durumlarının ilan edileceğine işaret eden Böke, banka yönetimlerinin ve yöneticilerinin 2016 yılı içinde yaptığı bütün işlemlerin yasalara ve tüzüklere uygun olup olmadığının burada oylanacağını söyledi. Böke, genel kurulların banka faaliyetlerinde hukuka aykırılık ve suistimal olup olmadığının ortaya çıkması, bir sonraki döneme dair kararların alınması için büyük önem taşıdığını da ifade ederken, “Genel kurulların keyfi biçimde ertelenmesi demek, millete ait kaynağın kullanıldığı kurumların ve o kurumların alacağı kararların saklanması, kamuoyu denetiminden kaçırılması demek” dedi.

Böke, kamuya ait banka genel kurullarının referandum sonrasına niçin ertelendiği konusunda hükümetin acilen kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin on yıllar içinde dişinden tırnağından arttırarak oluşturduğu ve finansal sistemin bel kemiği olan bankalarla ilgili gizli planları olup olmadığını hükümete soran Böke, “Saray'ın danışmanlarının yöneticisi olduğu ve Varlık Fonu dediğiniz ipotek fonunuz, kamu birikimlerini yabancılara ya da yandaş işadamlarına açsın diye, bu bankaların yönetimleriyle ya da yapılarıyla mı oynayacaksınız?” sorusuna da yanıt verilmesini istedi.

BÖKE'NİN YANIT ARADIĞI SORULAR

– Bu bankalarla ilgili kamuoyundan saklanan devir, el koyma, fon oluşturma, hukuki çerçeve değişikliği, birleştirme adı altında yeni operasyonlar mı planlanıyor?

– Bankaların 2016 hesaplarında hükümeti ürküten şeyler mi var? Rakamlar çok kötü sonuçlar mı ortaya koyuyor?

– Yandaşlara sağlanan kamu kaynaklarını saklayamaz hale mi geldiniz? Bunların referandum öncesi ortaya çıkmasından mı çekiniyorsunuz?

– Referandum öncesi bu bankalarla ilgili olarak hangi bilgiler gizlendi?