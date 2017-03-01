Kırılgan ülkeler liginde şampiyon olduk

Türkiye, gelişen piyasalar içinde ‘en kırılgan ülke’ unvanını Güney Afrika’dan devraldı.

Yer değiştirmede Türkiye'nin ticaret ağırlıklı reel döviz kurunun 12 ay içinde yüzde 13 gerilemesi etkili oldu. Oxford Üniversitesi bünyesindeki danışmanlık şirketi Oxford Economics'in aylık Gelişen Piyasalar Kırılganlık Karnesi'nin şubat ayı güncellemesinde, 13 gelişen piyasa içinde en kırılgan ülke Türkiye seçildi. Oxford uzmanları, Türkiye'nin dış mali durumunun zayıf olduğunu ve 2016'nın ikinci yarısında döviz rezervlerinin önemli ölçüde eridiğini hatırlatarak, “Bu yıl da artan petrol fiyatları ve çırpınan turizm sektörü, hâlâ oldukça yüklü miktardaki cari açık üzerinde baskı oluşturacak” dedi.

TL'nin değer kaybı ve beklentilerin havada kalmasıyla enflasyonun yükselişe geçtiğinin vurgulandığı raporda “Siyasi gerilimler, terörizm ve ekonomik reforma odaklanmanın azalmasıyla büyüme görünümü geçen yılların standartlarına göre zayıf kalıyor” denildi. Türkiye'nin karnesindeki tek olumlu notun, bütçe açığının düşük olması olduğu belirtilen değerlendirmede, bunda güçlü gelir artışı ve TL'nin dolar karşısında aralık- ocak döneminde yaşadığı büyük kayıpları kısmen telafi etmesinin payı olduğu kaydedildi.

REFERANDUM BEKLENİYOR

Başkanlık sistemine geçişin oylanacağı 16 Nisan referandumuna da gönderme yapan Oxford uzmanları, bu tarihten sonra hükümetin Türkiye'nin ekonomik sorunlarına odaklanmasının umut edildiğini dile getirdi.

Gelişen Piyasalar Kırılganlık Karnesi'nin 2014'ten beri yayımlandığını hatırlatan uzmanlar, genellikle en kötü puanları alan Güney Afrika'nın bu defa yerini Türkiye'ye bıraktığını belirtti. Bunun sebebi olarak ise Ocak 2017'ye kadarki 12 ay içinde Türkiye'nin ticaret ağırlıklı reel döviz kuru yüzde 13 düşerken, aynı dönemde Güney Afrika'nınkinin yüzde 28 değerlenmesi gösterildi.