Koç: Cumhuriyet’in kıymetini anladık

Ömer Koç, güçlü bir piyasa ekonomisine ve şeffaf hukuk sistemine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Türkiye olarak başta demokrasi olmak üzere, Cumhuriyet'in temel değerlerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı zor bir yılı geride bıraktığımızı belirten Koç Holding Başkanı Ömer Koç, “Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyacımız var” diye konuştu.

FİKRİ HÜR NESİLLER YETİŞMELİ

Koç, bu değerleri kaybetme ve erozyona uğratma lüksümüz olmadığını vurgulayarak, “Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve işbirliği ile el ele vererek, her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikâyeleri yazma günüdür” dedi. Dünyada son derece önemli ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Koç, şöyle devam etti: “15 Temmuz darbe girişimi siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Bir kez daha aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' yetiştirmenin neden önemli olduğunu gördük.”

ÇAĞDAŞ BİR YAPI İNŞA ETMELİYİZ

Türkiye ekonomisinin zorlu süreçlerden geçtiğini kaydeden Koç, “Büyümedeki yavaşlama ve artan işsizlik, piyasalardaki dalgalanmalar ve devam eden belirsizlikler, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında geliyor. Katma değerli üretim ve ihracatı artırmak için, inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bir modelde, devlet ve özel sektör hiç olmadığı kadar yan yana ve eş güdümlü çalışmalıdır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha çağdaş kılacak bir yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.