Komisyona taşeron ayarı

Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün ilk toplantısını yapıyor. Çalışma Bakanlığı’nda Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında toplanacak komisyonda işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işçileri ise TÜRK-İŞ Konfederasyonu 5’er üyeyle temsil edecek.

Komisyonda devleti temsilen de yine 5 üye yer alacak. Komisyona göndereceği sendikaları belirleyen Türkİş; tarım, haber, çimento ve tekstil alanlarında örgütlü sendikaların başkanlarının yanına ilk kez özel güvenlik alanında örgütlü Güvenlik- İş Sendikası'nın Başkanı Ömer Çağırıcı'yı da dahil etti. Çağırıcı, TÜRK-İŞ'in kontenjanından komisyon toplantılarında oy kullanacak. Çağırcı, üyelerinin tamamının taşeron işçisi olduğunu belirtirken, taşerona bağlı çalışan işçileri temsil eden bir sendikanın ilk defa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alacak olmasınıntarihi anlam taşıdığını söyledi.

SORUNLARI BİLİYORUM

Kendisinin de sendikacılığa başlayıncaya kadar 11 yıl boyunca taşeron işçisi olarak çalıştığını, taşeron işçilerin sorunlarını en iyi bilen ve birebir yaşayan bir işçi olarak komisyondaki temsil görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Komisyona, “Asgari ücretle geçinilip geçinilemeyeceğini en iyi sen biliyorsun” diyerek TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın önerdiğini anlatan Çağırıcı şu bilgileri verdi: “11 yıl boyunca özel güvenlik görevlisi olarak hep asgari ücretle çalıştırıldım. Asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar önemli olduğunu, o parayla geçinebilmek için ne zorluklar yaşandığını özellikle taşeron işçileri çok iyi bilir. Umarım komisyondan çalışanların insanca yaşayabileceği bir asgari ücret çıkar.” Bu arada Bakan Sarıeroğlu, milli istihdam seferberliğinin ikinci fazını önümüzdeki günlerde başlatacaklarını, işbaşı eğitim programlarını da üç aydan altı aya çıkaracaklarını söyledi.