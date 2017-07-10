Michelin İETT araçlarını donatıyor

Michelin, İETT bünyesinde hizmet veren Karsan Otomotiv ile yaptığı işbirliği sayesinde 248 adet 12 metre CNG, 310 adet 18 metre diesel körüklü Breda Menarinibüs olmak üzere toplam 558 adet Karsan üretimi belediye otobüsünü Michelin lastikleriyle donatıyor.

Yapılan işbirliğinin dünya çapında bir örnek model olduğunu belirten Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, ”Büyük filoları olan işletmeler için yakıttan sonraki en önemli gider kalemi lastik ve lastik yönetimi ile ilgili. Belediye otobüsleri İstanbul trafiğinde 558 adet Karsan üretimi araç ile bütün gün önemli oranda hayatı kolaylaştırıyor.

Biz de Michelin olarak, belediye otobüslerinin lastik yönetimi konusunda bütün sorumluluğunu üstleniyoruz. Ekipman, servis, satınalma gibi prosedürlerin hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor. Böylece ve verimlilik artarken kilometre maliyetlerde önemli düşüş elde ediyoruz.” dedi.

80 DAKİKA İÇERİSİNDE 360 DERECE HİZMET

Michelin Solutions lastiğe bağlı herhangi bir sorun veya talepte 80 dakika gibi kısa bir sürede İstanbul'un neresinde olursa olsun araca ulaşıp talebi gerçekleştirme taahhüdü ile hizmet veriyor. Kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri bir arada sunan Michelin Solutions, Türkiye'de pek çok projeye hizmet sunuyor.