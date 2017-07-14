Muhittin Bey haydi göreve

Otel diye inşa edilen ama ev olarak satılan Folkart’ın Paşalimanı’ndaki projesi tamamlandı. Top şimdi, SÖZCÜ’nün kanuna aykırı yapılaşmayla ilgili haberlerine “Yapı kullanım izni verirken bakacağız” diyen Muhittin Dalgıç’ta

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, çok sayıda gayrimenkul geliştiricisi, imar planlarında turizm tesis alanı olarak görünen arazilerde büyük rant oyunlarına imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi, belediyeden otel inşaat ruhsatı alan firmalar, inşa ettikleri yapıları konut olarak vatandaşlara satıyor. Turizm imarlı arsalarda iki kat fazla inşaat hakkı olduğu için ekstra kazanç sağlayan firmalar, avantajlı krediler, hibeler, düşük tarifeli enerji faturaları, emlak vergisi muafiyeti gibi bir dizi kolaylığa da sahip oluyorlar.

SÖZCÜ, Çeşme'deki yasalara aykırı otel görünümlü rezidans yapılaşmasına dair son iki yılda sayısız haber yaptı. İnşaatları denetimden sorumlu Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç haberlerimizi ihbar kabul edip harekete geçeceğine, her defasında müteahhit şirketleri savunan açıklamalar yaptı.

30 ODALI OTEL OLACAKTI

Konuyla ilgili son açıklamasını Folkart'ın Paşalimanı'nda hayata geçirdiği “Blu” adlı projesine dair yaptığımız haberden sonra 15 Temmuz 2016 günü yapan CHP'li Muhittin Dalgıç, “Oraya otel ruhsatı verdik. Oturma raporunu verirken biz de projeye uygun yapılıp yapılmadığına bakacağız ve ona göre onay vereceğiz” dedi. Folkart Yapı, Paşalimanı'nda 6 bin 787 metrekarelik turizm imarlı arazide inşa ettiği proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2015'te yatırım belgesi aldı. Belgede, “Paşalimanı Folkart Otel” adlı tesiste 30 oda ve 120 yatak bulunacağı yazıyordu. Bu belgeyle Çeşme Belediyesi'ne başvuran Folkart 5 kat yükseklik, 0.90 emsalle inşaat ruhsatı aldı. Resmi kurumlardan otel için izin alan Folkart, kamuoyuna projede 1+1, 2+1, 3+1 tipinde tasarlanan 83 daire bulunduğunu ilan etti ve 330 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

MİSAFİR Mİ EV SAHİBİ Mİ?

Turizm imarlı alanlar üzerinde inşa edilen günübirlik konaklama tesislerinde kısa süreli kiralamalar yapılabileceği ve mülk satışı gerçekleştirilemeyeceği için, SÖZCÜ, Folkart Blu'daki kanuna aykırı bu durumu okurlarına duyurdu. Muhittin Dalgıç, haberimizin yayınlandığı gün, yapı kullanma izin belgesini vermeden önce projeyi inceleyeceklerini ilan etmişti. Folkart Blu adlı projenin yapımı tamamlandı ve projede yaşam başladı. Şimdi top Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ta…

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Eğer Folkart Blu sakinleri bir otelin misafirleri değil de bir konut projesinin ev sahipleri ise belediye tarafından yapılacak işlemler mevzuatta açıkça yazıyor. İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik tesis olarak görünen projenin yönetim planında konut amaçlı kullanımlar varsa bu durum uygun görülmeyecek. Odalar birleştirilerek daireye dönüştürülmüşse, imar mevzuatına aykırı uygulamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirilecek.

İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. maddesinde “Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz” hükmü yer alıyor. Folkart Blu projesi eğer otel değil de ev olarak kullanılıyorsa ve buna rağmen yapı kullanım izin belgesi verilir, bakanlıklara durum ihbar edilmezse, Çeşme Belediyesi yetkilileri Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen 257'nci maddesine göre yargılanabilir. Söz konusu maddede, “Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer alıyor.

HEM BAŞKAN HEM PATRON

Alaçatı Belediye Başkanı olduğu dönemde ‘tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, mala zarar vermek ve kıyı kanununa muhalefet etmek' suçlarından 185 yıl hapis istemiyle yargılanan ve 2015 yılında beraat eden Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, halihazırda bir koltukta iki karpuz taşıyor. Bir yandan yerel yönetici olarak görevini sürdürürken, diğer yandan belediye şirketleri üzerinden Çeşme'de faaliyet gösteren özel şirketlerle ortak iş yapıyor. Türkiye'nin en büyük Aqua Park'ını 60 işadamıyla birlikte ortak kurulan TETUSA adlı şirket üzerinden hayata geçiren Çeşme Belediyesi, ilçedeki en büyük gayrimenkul projesi Port Alaçatı'nın da yüzde 5 ortağı.

ÖNCE ÇIKTI, SONRA GİRDİ

Port Alaçatı, merkezi İstanbul'da yer alan Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından hayata geçiriliyor. Bu şirketin yüzde 51'i işadamı Aykut Mutlu'ya, yüzde 14'ü Agrilya Turizm'e, yüzde 10'u işadamı Kenan Suiçmez'e, yüzde 10'u projeyi inşa eden Ant Yapı'ya, diğer yüzde 10'u ise Yves Spoerry'e ait. Yüzde 5 hisse ise belediye şirketi olduğu söylenen Alataş Alaçatı İmar İnşaat'a ait. Muhittin Dalgıç uzun yıllar yüzde 5 hisseye sahip olunmasına rağmen Alaçatı Turizm Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Ekinoks İzmir Kültür ve Çevre Derneği, Port Alaçatı projesinde İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı yapılaşmaya gidildiğini belirterek, buraya inşaat ruhsatı veren Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç hakkında 2015 yılında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmeden kısa bir süre önce Dalgıç şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı ve savcılığın talebi üzerine ön inceleme yapan mülkiye başmüfettişi raporunu yazana kadar görevine dönmedi. Soruşturma izni verilmemesi üzerine, Nisan 2017'de Alaçatı Turizm'in yönetimine bu defa Alataş Alaçatı İmar İnşaat girdi ve bu şirketi temsilen Dalgıç yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

KENDİNE CEZA KESTİ

Öte yandan, Port Alaçatı projesini hem yapan şirketin hem de projeyi denetleyen belediyenin başında olan Dalgıç, yerel yönetim tarihine geçecek bir uygulamaya imza attı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi'nden Port Alaçatı'nın marina bölümünde lüks yatların bağlandığı kaçak iskelelerin kaldırılmasını istedi. Dalgıç'ın yönetimindeki belediye, yine Dalgıç'ın başında olduğu Alaçatı Turizm'e sembolik bir para cezası kesti.

Maliye, SÖZCÜ'nün haberlerini doğruladı

İzmir'de çok sayıda gayrimenkul projesi geliştiren Folkart Yapı'nın merkezi İstanbul'da yer alıyor. Mesut Sancak'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket, SÖZCÜ'nün Folkart Blu Çeşme ile ilgili yaptığı haberler için yandaş gazetelere verdiği ilanlarda “asılsız bilgilerle donatılmış yalan haberler” ifadesini kullandı. SÖZCÜ'nün haberlerinin doğruluğu Folkart'ın 2015 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği yazıyla tescillendi. Yazıda, turizm tesisi olarak projelendirilen Folkart Blu Çeşme'nin konut olarak inşa edilip teslim edileceği belirtilerek, gayrimenkullerin satışında uygulanacak KDV oranı konusunda görüş istendi. Folkart yazısında, gayrimenkullerin yer aldığı imar planında “Turizm alanında yapılan binalarda kat irtifakı kurulamaz…” şeklinde Çeşme Belediye Başkanlığı'nın şerhi bulunduğundan kat mülkiyeti kurulamadığını, bağımsız bölümlerin hak sahiplerine tapuda tesliminin yapılamadığını, bu nedenle ana gayrimenkulden her bağımsız bölümün alıcısına tapuda hisse devri yapıldığını söyledi.

KONUT OLARAK MÜMKÜN DEĞİL

Binanın tüm malikler arasında paylı mülkiyete dönüştürülerek, her malikin kendi satın aldığı konutun fiilen teslimi şeklinde bir yöntem izleyeceklerini ifade eden Folkart'a, İstanbul Vergi Dairesi, 8 Eylül 2015 tarihinde yanıt verdi. Cevap metninde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesine atıfta bulunan Maliye, “Turizm emsali ile inşa edilen yapıların konut olarak kullanılmasının haksız kazanç elde edilmesine yol açtığı, ayrıca turizm tesis alanlarının imar planı kararlarından farklı olarak kullanılması sebebiyle de İmar Kanunu'na aykırılık oluştuğunu” hatırlattı. Folkart Blu Çeşme'ye inşaat ruhsatının konut olarak değil, turistik tesis olarak verildiğine dikkat çeken Maliye, projenin fiili durumda turistik tesis olarak kullanılabileceğini belirtti. Maliye cevabında “Turizm tesisi olarak projelendirilen taşınmazların konut olarak teslim edilmesi mümkün bulunmadığından, bu teslimlerde net alanına bakılmaksızın genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanması gerekmektedir” ifadesine yer verdi.