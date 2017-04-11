Murat Ülker’den ilginç ‘Evet’ çıkışı: 1974’ten beri aile geleneğimiz ‘evet’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 16 Nisan'da yapılacak referandum için ilginç bir çıkışta bulundu. Ülker, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim” diye yazdı. Ülker, kendisine “Yazık, durum bu kadar kötü demek” yazan bir kullanıcıya da “Yok be yahu” diyerek cevap verdi.
MURAT ÜLKER’DEN “EVET” MESAJI
Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’ın, Ülker grubunun ürettiği “Evet yağ” kutusu ile “Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?” notuna alıntılayarak cevap verdi. Ünlü iş adamı mesajında, “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i” ifadelerini kullandı
1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim. https://t.co/NxBFwFnZz1
— Murat Ülker (@MU_ULKER) 11 Nisan 2017
ÜLKER’İN REKLAM FİLMİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI
Ülker’in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi vatandaşlardan yoğun eleştiri almış ve günlerce konuşulmuştu. “1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor” mesajı ile başlayan Ülker’in reklam filmi, gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise kendilerine “kumpas” kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırttı ve reklam şirketi ile yollarını ayırdı.