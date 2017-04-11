Murat Ülker’den ilginç ‘Evet’ çıkışı: 1974’ten beri aile geleneğimiz ‘evet’

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın, 'Ben EVET diyorum naber?' sorusuna ilginç bir 'Evet' cevabı verdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 16 Nisan'da yapılacak referandum için ilginç bir çıkışta bulundu. Ülker, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim” diye yazdı. Ülker, kendisine “Yazık, durum bu kadar kötü demek” yazan bir kullanıcıya da “Yok be yahu” diyerek cevap verdi.

MURAT ÜLKER’DEN “EVET” MESAJI

Ülker, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar‏’ın, Ülker grubunun ürettiği “Evet yağ” kutusu ile “Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?” notuna alıntılayarak cevap verdi. Ünlü iş adamı mesajında, “1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i” ifadelerini kullandı

1974’ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET’i severim. https://t.co/NxBFwFnZz1 — Murat Ülker (@MU_ULKER) 11 Nisan 2017

ÜLKER’İN REKLAM FİLMİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Ülker’in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi vatandaşlardan yoğun eleştiri almış ve günlerce konuşulmuştu. “1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor” mesajı ile başlayan Ülker’in reklam filmi, gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise kendilerine “kumpas” kurulduğunu belirterek reklamı yayından kaldırttı ve reklam şirketi ile yollarını ayırdı.