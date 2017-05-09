Samsung mutfakları profesyonelleştirecek

Samsung, Chef Collection ile profesyonel pişirme deneyimini evlere taşımayı amaçlıyor. Fırın, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesinden oluşan yeni seri, Michelin yıldızlı şeflerin gözetiminde hazırlandı.

Chef Collection serisinin ürünleri yeni ve inovatif özelliklerle Samsung teknolojisini estetik ile buluşturuyor. Chef Collection serisi, gurme buhar teknolojisiyle mükemmel pişirme deneyimi sunan fırın, sanal alev teknolojisiyle ocak ve waterwall su duvarı teknolojisine sahip bulaşık makinesi; tek bir el hareketi ile çalışan sensörlü davlumbazı ile kullanıcılara üstün bir mutfak deneyimi vadediyor.

Akıllanan mutfaklar da telefonlarla kontrol edilebiliyor

Michelin yıldızlı şeflerin kullanıcı deneyimlerinden ilham alarak hazırlanan ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisine sahip Samsung Chef Collection serisi akıllı telefonlar üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Telefon aracılığı ile fırını uzaktan çalıştırmak, derecesini ve süresini ayarlamak ve fırını kapatmak mümkün. Aynı zamanda kullanıcılar, çalışmakta olan fırının pişirme süresini, yemeğin pişmesine kaç dakika kaldığını ya da kaç derecede piştiğini telefon ile her yerden kontrol edebiliyor. Dokunmatik TFT LCD ekrana sahip olan bu fırın, buharla pişirme özelliği ile yemek pişirme deneyiminde fark yaratıyor. Kullanılar hazırlanan aplikasyon üzerinden de Michelin Yıldızlı Şeflerin tariflerine ulaşabiliyor ve kullanıcılar kendi mutfaklarının Michelin Yıldızlı Şefleri haline geliyor.

Sanal alev teknolojisiyle elektrikli ocakta alevi görebilmeyi sağlayan Samsung imzalı yeni ankastre ocakta, sıcaklığın artırılıp azaltılmasına bağlı olarak alev büyüyüp küçülüyor. Böylece kullanıcı pişirme alışkanlıklarını değiştirmeden yenilikçi bir teknolojiyi tecrübe ediyor. Davlumbaz ise el hareketlerine duyarlı sensörleriyle dokunmadan çalıştırılabiliyor, gücü ayarlanabiliyor ve kapatılabiliyor.

Etkinlikte söz alan Michelin Yıldızlı Fransız Şef, Yemek Danışmanı, Stilisti ve Paris'in ünlü aşçılık okullarından Ferrandi Culinary School'un eğitmeni Eric Trochon şöyle dedi: “Samsung dünyanın her yerinden Michelin yıldızlı şefleri bir araya getirerek Club de Chef'i kurdu. Chef Collection serisi şeflerin uzmanlık ve tutkusunu Samsung'un mühendislik ve inovatif teknolojileriyle buluşturdu. Samsung ise kullanıcılara hayalindeki mutfağı sunarken profesyonel aşçılık keyfini evlere götürüyor.”

Samsung bu yıl sektörde 3 kat büyüme hedefliyor

Chef Collection serisinin tanıtımında konuşan Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, Samsung'un dünya genelinde beyaz eşya sektöründeki gelişmelerine değindi: “Dünya çapında beyaz eşya sektöründe güçlü adımlarla ilerlemeye devam eden Samsung, buzdolabı ve çamaşır makinesinde dünya lideri, ankastre ürünlerde ise Amerika'da ikinci sırada yer alıyor. Samsung ankastre ürün grubunda dünya liderliğini hedefliyor. Dünya çapındaki 36 araştırma, altı tasarım merkezinde, yıllık 14 milyar dolarlık Ar&Ge yatırımıyla hayata geçirdiği projelerde 750'den fazla ödül kazanan Samsung, uluslararası arenada 7 binin üzerinde patente sahip bulunuyor. İnovasyonda öncü olma vizyonuyla VIV, Harman Kardon, Joyent gibi şirketleri bünyesine katarak diğer firmaların bilgi birikimleriyle daha da güçlenen Samsung, aynı zamanda gelecek teknolojilerine de yatırım yapıyor. Yapay zeka, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti teknolojilerinde söz sahibi olmayı hedefleyen Samsung özellikle genç neslin markaya güveni ve tercihi sayesinde beyaz eşya sektöründe tercih sıralarının üstlernde yer almaya başladı.”

Türkiye'de büyüyen ankastre pazarında oyun kurucu olarak pozisyon almak istediklerini söyleyen Gürsoy, 2014 yılından beri ankastre ürünlerle Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak şöyle devam etti: “Samsung olarak ankastre pazarında yeni sayılırız. Sektöre dönük kampanyalarımız ve genişleyen yeni ürün gamımız ile pazar payımızı bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artırdık. 2017'yi ise 3 katı büyüme ile kapatarak önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında hızlı büyümeyi hedefliyoruz.”

Türkiye'de tüm ankastre pazarının yaklaşık 550 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını aktaran Mert Gürsoy, “Bu pazarın 500 milyon dolarlık çok büyük bir bölümünü fırın, ocak, davlumbaz gibi ürünleri içeren pişirici grubu domine ediyor. Samsung Türkiye olarak yüzde 10'luk pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Ankastre ürün grubunda tüketiciler tasarım, şıklık, dekoratiflik ve yenilikçilik gibi özellikleri ön planda tutuyor. Samsung olarak biz tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilen bu Premium seriyi Türk tüketicilere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.