Sasa Polyester’den 80 milyonluk yatırım

Sasa Polyester yaklaşık 80 milyon dolar tutarında pet tesisi yatırımına başlama kararı aldı.

Sasa Polyester yatırımlara proje bazlı devlet yardımı başvurusu kapsamında yaklaşık 80 milyon dolar tutarında pet tesisi yatırımına başlama kararı aldı.

Sasa’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, iki yıl sonra faaliyete geçecek ve ciroya 330 milyon dolar katkı yapması beklenen yatırım, şirketin Adana Merkez tesislerinin bulunduğu mevcut arsa üzerinde gerçekleştirilecek.

SASA POLYESTER HAKKINDA

Sasa, polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler üretiyor. Polyester sektörünfr önemli bir yeri olan firma, 2000 yılında kimya devi Dupont ile joint-vbenture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding'in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu. 2011 yılında ise Sabancı Holding, ADVANSA BV.'ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi.

1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle, Sabancı Holding hisseleri Erdemoğlu Holding tarafından devralınarak, ortaklık yapısı % 51 Erdemoğlu Holding, % 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu.

REUTERS