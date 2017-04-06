Simit satarak 12.5 milyon dolara jet aldı

Sadece 560 bin Lira vergi ödedi, lüks uçak satın aldı.

750'nin üzerinde mağazası bulunan Simit Sarayı'nın patronu Kavukcu, vergide cimri çıktı, ancak 12.5 milyon dolara Challenger 300 tipi uçak sahibi oldu.

ABD'den Ortadoğu'ya yayılan satış ağıyla gelirlerinin yüzde 52'sini yurtdışından elde eden Simit Sarayı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, hatırı sayılır ciroya rağmen oldukça düşük vergi öderken, yaklaşık 12.5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen özel uçak alması dikkat çekti. Türkiye genelinde 750'nin üzerinde mağazası bulunan Simit Sarayı için 2015'te 2 milyon 797 bin 143 TL'lik vergi matrahı üzerinden 559 bin 428 TL'lik vergi ödemesi yapan Kavukcu, Göztepe Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Sepil'in satışa çıkardığı Challenger 300 tipi uçağa talip oldu.

17 MİLYON DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Bir süre önce 17 milyon dolara satışa çıkarılan uçağın kesin satış fiyatı bilinmemekle birlikte Kavukcu'nun uçak için yaklaşık 12.5 milyon doları gözden çıkardığı iddia ediliyor. Kavukçu'nun Mehmet Sepil'in TC-SPL kuyruk tescilli Challenger 300 tipi uçağını satın almak için uzun süre pazarlık yaptığı ve sonunda uçağa sahip olduğu dile getirildi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Kavukcu'nun uçağı almadan kısa bir süre önce SS Havacılık Hizmetleri adlı bir şirket kurduğu ortaya çıktı. SS Havacılık'ta Abdullah Kavukcu Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Tarakçı da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil ve imza yetkilisi olarak gözüküyor.

YENİ ALANLARA DA GİRİYOR

Piyasa çevrelerinde, tam bir başarı hikayesi olarak görülen Simit Sarayı'nın patronunun uçak satın almasına kimsenin sözü olamayacağı belirtiliyor. Ancak aynı çevrelerde, patron bu kadar yüksek rakamlara özel jet alırken şirket olarak ödenen vergilerin oldukça düşük olmasını izahta zorluk çekildiği yorumları yapılıyor.

Abdullah Kavukcu, Türkiye'nin büyük ekonomik kriz yaşadığı 2001'in hemen sonrasında 2002 yılında, Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçı ile birlikte Mecidiyeköy'de açılan tek şube ile Simit Sarayı'nı kurdu. Simit Sarayı'nın kurucusu olarak gözüken Okutur, şirketin uzun yıllar başında kaldıktan sonra yönetimi aynı zamanda kayınbiraderi de olan Abdullah Kavukcu'ya devretti. Kavukcu'nun ayrıca, Simitzza Gıda ve Kavukcu Yapı Sanayi İnşaat Turizm adlı şirketleri de bulunuyor.

3 milyonluk kiraya haciz

Geçen yıl Simit Sarayı, İstiklal Caddesi'ndeki kiracısı ile yaşadığı kira kriziyle de gündeme gelmişti. Taraflar arasında 4 yıldır süren davalar sonucu 3 milyon TL'lik kiranın biriktiği öğrenilirken, şubeye haciz için gidilmiş, daha sonra yapılan ödeme ile hacizden vazgeçilmişti. Simit Sarayı'nın İstiklal Caddesi'ndeki binasının sahibi Balıklı Rum Hastanesi Vakfı. Söz konusu binayı Vakıf, Çelebi Holding'in İcra Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu ve ortaklarına kiralarken, Çelebioğlu ve ortakları da bu binadaki işyerlerinden birini Simit Sarayı'na kiralamıştı.