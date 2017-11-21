Son dakika… Dolar daha önce bu rakamı hiç görmedi!

Dolar/TL 3.95'i aşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL ise 4.64'ü aşarak tarihi zirvesini tazeledi.

2017 yılının başında 3.50 civarında olan dolar/TL yıl sonuna doğru 3.95’i aştı. Böylece Türk Lirası yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetti.

Euro ise bugün en yüksek 4.6408’i gördü.

Reuters’ın haberine göre; Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının yanı sıra enflasyon riski, ABD ve Avrupa ile gerilen ilişkiler ve hükümet kanadından gelen faizin düşmesi gerektiğine yönelik söylemlerin Merkez Bankası’na dönük eleştirilerle güçlenmesinin etkisiyle 3.94’ü aşarak yeni tarihi zirveye çıktı.