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Son dakika… Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Türkiye'nin kredi notu BB+ seviyesinde bırakıldı. Kurum görünümü de 'durağan' seviyesinde bıraktı.

Sozcu.com.tr
23:0721 Temmuz 2017
Ekonomi
Son dakika… Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Türkiye'nin kredi notu BB+ seviyesinde bırakıldı. Kurum görünümü de 'durağan' seviyesinde bıraktı.

Fitch Ratings, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu BB+ olarak teyit etti. Türkiyenin kıdemli teminatsız yabancı para cinsinden kredi nunun da BB+ olarak teyit eden Fitch, yerel para cinsinden uzun  vadeli notu BBB- olarak tekrarladı. Uzun vadeli kredi notlarının görünümü ‘durağan’ olarak belirlendi.

Fitch’in internet sitesinde yayımlanan Türkiye raporunda ülkedeki jeopolitik risklere dikkat çekildi ve ülkede enflasyonun yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunun ülkeyi kutuplaştırdığı ifade edildi.

OHAL VURGUSU

Raporun devamında şu ifadeler kullanıldı: Politik ve jeopolitik riskler Türkiye’nin kredi notu üzerinde baskı unsuru. Olağanüstü hal devam ediyor.

Yabancı yatırımcıların tutumu ve Merkez Bankası’nın politikaları Türk Lirası’nın yabancı para birimleri üzerindeki yılbaşında olan zayıf halini toparladı.

Piyasanın beklentisi de Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmeyeceği yönündeydi.

Fitch, S&P ve Moody's'in Türkiye'ye verdiği ilk notlar yatırım yapılabilir seviyedeydi.

S&PBBB04.05.1992
S&PBB2017
Moody'sBaa305.05.1992
Moody'sBa12017
FitchBBB18.01.1994
FitchBB+2017
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Son güncelleme: 23:3121.07.2017
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