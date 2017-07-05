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Son dakika… Motorine zam geldi

Motorine bu gece yarısından itibaren 10-11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

09:455 Temmuz 2017
Ekonomi
Son dakika… Motorine zam geldi
Motorine bu gece yarısından itibaren 10-11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış beklendiğini açıkladı. PÜİS’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir” denildi.

Benzinin litresine dün 13 kuruş zam yapılmıştı. Motorin İstanbul’da 4.33 TL’den Ankara’da 4.37 TL’den, İzmir’de ise 4.37 TL’den satılıyor.

Son güncelleme: 10:1005.07.2017
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