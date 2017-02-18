Sürücü bazlı yeni trafik sigortası sistemi geliyor

Yaklaşık 20 milyon sürücüye yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi için çalışma başlatıldı. Bugüne kadar araç bazında yapılan sigorta, artık sürücünün ehliyet bilgilerine ve ceza puanına göre yapılacak.

Yaklaşık 20 milyon sürücüye yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi için çalışma başlatıldı. Bugüne kadar araç bazında yapılan sigorta, artık sürücünün ehliyet bilgilerine ve ceza puanına göre yapılacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan sürücü bazlı yeni trafik sigortasının detaylarını bugünkü yazısında anlattı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü:

Şu anda hasar tutarı ve hasar sıklığı sürücüde değil, aracın üzerinde gözüküyor. Dolayısıyla sigortacılar aracın trafik primini artırıyor, sürücüye bir yaptırım uygulanmıyor. Ya da aynı aracı birkaç kişi kullanıyorsa, araç sahibi kusursuz bile olsa diğer kullananların neden olduğu hasarlar nedeniyle hem trafik primi yükseliyor hem de sigorta şirketi kimin hasarlı kimin hasarsız sürücü olduğunu bilemediğinden düzgün fiyatlama yapamıyor.

RÜZGAR ÇETİN ÖRNEĞİ

Sigortacılar, kişi temelli sigorta uygulamasına geçilmesi için en çarpıcı örneği, alkollü araç kullanarak, neden olduğu kazada bir polis memurunun ölümüne bir diğerinin ise yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin'den veriyor. Çetin, bugüne kadar alkollü şekilde 7-8 kazaya karışmasına karşın, kullandığı araç; babası Sinan Çetin'in şirketine ait ve poliçesi de sigortacıların ‘7. basamak' dediği en yüksek hasarsızlık indirimine göre düzenlenmiş. Üzerinde çalışılan yeni modelde ise trafik sigortası kişi temelli düzenleneceğinden, sigorta şirketlerinin elinde hem araç hem de sürücü kayıtları olacağından; şirketler doğru fiyatlandırma yapabilecek, çok kaza yapan sürücünün fiyatı artacak, kaza yapmayanın fiyatı düşecek.

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Yeni modelde, Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ehliyet bilgilerini ve ceza puanlarını sigorta şirketleri ile paylaşacak. Böylece şirketler, kişinin hangi tür ehliyete sahip olduğunu, kaç yıllık sürücü olduğunu ve hangi nedenlerden dolayı ceza aldığını ve kaç cezası olduğunu görüp, trafik poliçesini düzenleyecek.

Ona göre de sigortanın primlerini belirleyecek. Yeni sürücünün ya da çok kaza yapan veya alkol gibi nedenlerle ehliyetine el konan sürücülerin primleri yüksek olacak, hasarı ve hiç cezası olmayan sürücünün ise düşük olacak. Yeni uygulamada ise şirketler, üzerine kayıtlı araçları kimlerin kullanacağını sürücü bilgileri ile birlikte sigorta şirketlerine iletmek zorunda kalacak. Aynı şekilde bireyler ise üzerine kayıtlı araçları sadece kendilerinin mi yoksa başkalarının da kullanıp kullanmadığını, kullanıyorsa da o kişilerin isimlerini şirketlere bildirecek.