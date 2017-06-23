Tembel yoksulun yardımı kesilecek

Hükümet yoksul yardımında değişikliğe gitti. Buna göre üç kez iş teklifini geri çevirenlerin tüm yardımları kesilecek

Yoksulları yıllarca yardım bağımlısı haline getirmek ve istihdamdan dolaylı olarak uzaklaştırmakla eleştirilen hükümet yoksul yardımlarında radikal değişikliğe gitti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı, ‘Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik' ile yoksullara yapılan yardım kurallarını sil baştan değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre, 18 ila 55 yaş arasında ve çalışabilecek durumda olup son bir yıl içinde en az bir kez sosyal yardım alan ya da yardım yapılan hanede ikamet eden yoksullar artık istihdama yönlendirilmek üzere İŞKUR'a kaydedilecek. İŞKUR bu yoksullara ya uygun bir iş teklif edecek ya da meslek edinmeleri için kendi düzenlediği mesleki eğitim veya aktif işgücü programlarına yönlendirecek.

TEKLİFİ İŞKUR YAPACAK

Yoksullara teklif edilecek iş, aktif iş programı ya da mesleki eğitimler ilçe belediyesi için ilçe sınırı, büyükşehir belediyesi için işyeri servis aracı veya en fazla iki şehir içi toplu taşıma aracıyla ulaşım sağlanabilen il sınırı içerisinde olacak. Kişinin kabul etmesi halinde farklı il veya ilçelerden de iş imkanı sunulacak. Mesleki eğitimi veya aktif işgücü programlarını ya da İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.

Engelli yakını olarak engellilerin evde bakımı karşılığında sosyal yardım alanlarla, bakmak zorunda olduğu ilkokul çağında veya daha küçük yaşta çocuğu olan kadınlar ile çalışmasına engel olacak düzeyde sürekli hastalığı olanlara çalışma şartı uygulanmayacak.

İşe alana prim ödülü verilecek

İŞKUR'un yönlendirdiği yoksulu işe alan işverenlere de prim ödülü verilecek. İŞKUR'un gönderdiği yoksulu işe alan işverenler, yüzde 15.5 oranındaki SGK işveren primini bir yıl süreyle ödemeyecek. Asgari ücret için 275 liraya karşılık gelen bu tutarı devlet karşılayacak.

Devlete sigorta prim borcu olan işverenler ile kamu ihalelerini kazanan taşeron şirketler bu desteklerden yararlanamayacak. Yeni sistem 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Halen özel sektörün işe aldığı işsizlerin prim ve sigorta primleri tümden işsizlik fonu ve bütçeden karşılanıyor. Bu uygulama yıl sonunda biteceği için yoksul istihdamı işverenler için önemli ve yeni bir teşvik olarak sisteme dahil olmuş olacak.