THY geçici vergi beyannamesinde 6.5 milyar TL zarar açıkladı

Geçici vergi beyannamesine göre Türk Hava Yolları 2016'nın dördüncü çeyreğinde 6.5 milyar TL zarar etti.

Geçici vergi beyannamesine göre Türk Hava Yolları 2016'nın dördüncü çeyreğinde 6.5 milyar TL zarar etti.

Türk Hava Yolları’nın geçici vergi beyannamesine göre şirket 2016’nın dördüncü çeyreğinde 6 milyar 535 milyon 121 bin 777 TL zarar etti. THY üçüncü çeyrekte 762 milyon TL esas faaliyet kârına ulaşmıştı.

Açıklanacak konsolide bilançoda zararın daha az çıkması bekleniyor.

Türk Hava Yolları 2015 yılında 1 milyar 69 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

Türk Hava Yolları bu sene ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Şirket HAVA-İŞ sendikasına yaptığı öneride bu sene zam yapmamayı ve buna karşılık işçi çıkarmamayı teklif etmişti.

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