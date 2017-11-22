Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalışla 65,2 oldu. Bu rakamlarla yılın en düşük değerini aldı.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Mayıs’ta yüzde 72.8 ile bu yılın en yüksek değerini aldıktan sonra düşüşe geçmiş ve Ekim ayında 67.3 değerini almıştı. Endeks Kasım’da gördüğü 65.2 değerinden daha düşük bir değeri en son olarak Aralık 2016’da 63.4 ile görmüştü. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında azaldı; Ekim ayında 67,3 olan endeks Kasım ayında 65,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 2,8 AZALDI

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak Kasım ayında 84,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 90,4 iken, Kasım ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 87,1 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi Ekim ayında 70,88 iken, Kasım ayında yüzde 0,1 oranında artarak 70,95 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ AZALDI

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 14,4 oranında azaldı. Ekim ayında 21 olan endeks, Kasım ayında 18 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İHA