TÜPRAŞ çalışanları iş bıraktı

Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yapılan görüşmelerin ardından olumlu bir yanıt alınamaması üzerine TÜPRAŞ'ın ülke genelindeki dört rafinerisinde, aynı anda başlatılan iş bırakma eylemi yapıldı. İzmir Aliağa'daki rafineride çalışan işçilerde eyleme gitti. Akşam vardiyasına kadar işçiler iş bıraktı.

Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, saat 16.00’da başlayacak akşam vardiyası öncesi açıklama yaptı. Geçinebilecek bir ücret ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadele verdiklerini belirten Oktay, “Geçtiğimiz hafta şirketin genel müdürü, genel merkezimize giderek bir görüşme talebinde bulundu. Biz de genel merkezimize şunları söylemiştik. Bir defa işveren bütün taleplerini geriye çekecek. İkincisi, toplu sözleşme süresince ‘ben şu uygulamayı değiştirmek istiyorum diye herhangi bir taleple karşımıza gelmeyecek. Eğer bunları kabul ediyorsa biz görüşmeye hazırız demiştik. Bu çerçevede bugün öğle saatlerinde işverenden genel merkezimize bir görüşme talebi gelmiştir. Perşembe günü saat 10.00’da bir görüşme olacak. Ama bizim taleplerimiz halen aynıdır, hala olduğumuz yerdeyiz. Eğer yapılacak görüşmede işveren taleplerini geriye çekmezse ve önümüzdeki iki yıllık süre zarfında farklı isteklerle karşımıza gelecekse biz o oturumda bulunmayız” dedi.

İsteklerinin kabul edilmemesi halinde eylemlerin devam edeceğini söyleyen Oktay, “İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. İş huzuru istiyoruz, iş barışı istiyoruz, sağlıklı bir ortamda çalışmak istiyoruz. Bizim taleplerimiz bunlardır. Bu niyetle Perşembe günü o oturuma katılacağız. Bizim taleplerimize cevap verecek şekilde bir görüşme olmazsa, biz o masada gereğini yaparız, o masadan kalkıp geldikten sonra burada da gereğini yaparız” dedi.

Geçen hafta, pazartesi gününe kadar hiçbir TÜPRAŞ çalışanının fazla mesaiye kalmaması yönünde karar alan Petrol İş Sendikası, yönetim kurulu olarak aldığı kararla Perşembe günü yapılacak oturuma kadar işçilerin fazla mesai yapabileceklerini söyledi. Diğer bölgelerle eşgüdüm içinde sürecin yürütüldüğünü ve dört bölgede de aynı uygulamaların geçerli olduğunu belirten Oktay, Perşembe günü oturumdan olumlu bir sonuç çıkmazsa, değil fazla mesai, içeride üretim dahi olmayacağını söyledi.

Eyleme katılan işçiler, ‘Gemileri yaktık geri dönüş yok’ ve ‘İş ekmek yoksa barış da yok’ sloganları atarak Ahmet Oktay’ın sözünü keserken, eylem sonunda işçiler sıralı bir şekilde vardiya değişimini gerçekleştirdi. DHA