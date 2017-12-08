TÜSİAD’tan normalleşme çağrısı

İş dünyasının yatırımdan soğuduğuna dikkat çeken patronlar kulübü TÜSİAD Başbakan OHAL’in gözden geçirilmesini istedi

Patronlar kulübü olarak da bilinen TÜSİAD, olağanüstü halin bir an önce kaldırılmasını istedi. TÜ- SİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, “Normalleşmenin getirisi çok yüksek olacaktır” dedi. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜSİAD) 2017 yılı ikinci Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Tuncay Özilhan yaptı. Daha sonra kürsüye TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik çıktı. Yeniden ‘olağan düzen'e geçilmesini isteyen patronlar ülke ve dünya meselelerine ilişkin net mesajlar verdi. Sağlam bir ekonominin ön koşulunun hukukun üstünlüğü ilkesinin bağlayıcılığı olduğunu belirten TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, “Hem ekonomide hem dış politikada yaşanan gelişmeler siyasi ve hukuki çerçeveden bağımsız değildir. Bu nedenle, bir an önce yeniden olağan düzene geçilmesini ümit ediyoruz. Normalleşmenin getirisi çok yüksek olacaktır” dedi. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında çok köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizen Özilhan, “Bu işler “yap-boz” taktiği ile olmaz. Bu süreci yönetemezsek, bizi kaotik bir gelecek bekleyecek” diye konuştu.

SARSICI BİR SÜREÇ

Türkiye'nin oldukça çalkantılı ve sarsıcı bir süreçten geçtiğini ifade eden Özilhan, ekonomi, iç politika ve dış politika da risklerin yüksek olduğuna işaret etti. Zamanında önlem alınmazsa ekonomik sorunların üst üste birikeceğini ve dert açacağını ifade eden Özilhan, “Üretimi desteklemeyen bir sistem, verimsiz yatırımlar, uzun dönemli üretim artışı sağlayan sanayi sektörü yerine inşaat sektörüne dayalı büyüme ile gidilebilecek yolun sonu refaha çıkmaz” diye konuştu. Özilhan, ülkenin dış politikasına ilişkin “Biz Türkiye olarak doğulu olduğumuz kadar batılı, batılı olduğumuz kadar doğuluyuz” dedi.

OHAL GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Türkiye zor dönemlere alışık bir ülkedir, zorluklara fevkalade antrenmanlıyız. Böyle bir dönemde şartların iyileşmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok” dedi. Bilecik konuşmasında terörle mücadelede hiçbir taviz vermeden, OHAL uygulamasının yeniden gözden geçirilerek, Türkiye'nin hızla normale dönmesi gerektiğini vurguladı. Bilecik, şunları söyledi: “21'inci yüzyıl Türkiye'si, tutuklu gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum temsilcileri ile anılan bir ülke olmamalı. Adaletin herkes için sağlandığı güçlü bir hukuk devleti istiyoruz.”

ARTIK GELECEĞİ KONUŞMALIYIZ

Ekonomi literatüründe ‘yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili olmadığını dile getiren TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “Bu tür büyüme sürdürülebilir değil, hemen her zaman geçicidir. Bu iki dönem, bize, önemli olanın tek başına büyüme olmadığını çok net bir şekilde gösterdi” dedi. Bugün artık soru, sadece ne kadar büyüyeceğiz' değil, ‘nasıl bir büyüme istiyoruz' olmalıdır. Tartışmamız gereken faizin seviyesi, doların ateşi değildir. Tartışmamız gereken, geleceğimizdir. Söz konusu bu ülkenin geleceği olduğunda, kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur” diye konuştu.

DOĞAYI İHMAL ETTİK

Geçtiğimiz 10-15 yılda altyapıda önemli bir atılım yapıldığını ancak Türkiye'nin nicelik meselesini çözmeye çalışırken nitelik meselesini göz ardı ettiğini belirten Özilhan, “Kentleşme hız kazanırken, doğa ve insan uyumu göz ardı edildi. Arsaların, evlerin fiyatı değerlenirken, kültür, tarih ve doğa varlıklarımızın değeri unutuldu” dedi. Özilhan, üniversite sayısının da 77'den 185'e çıktığını aktarırken, üniversitelerde kalitenin tutturulamadığına da dikkat çekti. Özilhan şöyle devam etti: “Önemli olan bilgiyi yaratıcı bir şekilde uygulayabilmek. Bunu başaramazsak Türkiye'nin en önemli ekonomik problemi ne faiz oranları olacaktır.” Toplantıda “2018 kolay olmayacak, bunun farkındayız” diyen Başbakan Binali Yıldırım, patronların ekonomik sorunların ana nedenlerinden biri olarak gösterdiği ‘OHAL'in kalkmasına yönelik taleplerine ise yanıt vermedi.