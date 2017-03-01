Umut Ruslarda

Güvenlik algısı nedeniyle Avrupalı turist sayısında kayıp yaşamaya devam eden turizm sektörü bu yıl Rusya ve iç pazara odaklandı.

Turizm sektörü erken rezervasyon döneminin ilk sonuçlarını almaya başlarken, Antalya bölgesi bu yıl kötü senaryoda 3 milyon, iyi senaryoda ise 4.5 milyon Rus turist bekliyor. İlk gelen rezervasyonlara göre özellikle Avrupa'daki kayıp 2017'de de devam ederken, iç pazar ve diğer bölgeler büyüme sinyali verdi.

BÜYÜME SİNYALLERİ ALIYORUZ

Sektörün yaşadığı ağır krizle birlikte Antalya bölgesindeki otellerde doğal bir seleksiyon yaşandığını kaydeden Kilit Hospitality Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, kendi bünyelerinde istihdamda yüzde 15'lik kayıp yaşadıklarını söyledi. Kilit, bu yıl gelen ilk rezervasyonlara göre Rusya ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerde büyüme sinyali aldıklarını belirtti. 2015 yılında yüzde 35 seviyesinde olan iç pazarın 2016'da yüzde 42'ye çıktığını kaydeden Kilit, “Almanya'da son dakika satışlarında yüzde 15-20 kayıp olabilir. Rusya'nın oyuna yeniden girmesi ve iç pazardaki toparlanma ile geçen yılki oranların korunacağını düşünüyorum” dedi.

CİRO YÜZDE 30 ARTACAK

Amara World Otel Genel Koordinatörü Korhan Alşan ise özellikle Avrupa pazarındaki kaybın bu yıl da devam edeceğini belirtti. İlk rezervasyonlara göre Avrupa dışındaki tüm pazarlarda bir çıkış gördüklerini, Almanya'da ise nisan sonrasında bir artış beklediklerini kaydeden Alşan şöyle devam etti: “Bizim fuar dönemimiz, her hafta bir ülkedeyiz ve görüştüğümüz ülke temsilcileri Türkiye gibisi yok diyorlar. Türkiye'nin yeri doldurulamayacak bir ülke olması hızlı bir toparlanma süreci getirebilir. Rusya'dan en kötü senaryo ile minimum 3 milyon turist gelecek. Yüzde 30-32 ciro artışı olabilir.”

ALKOLE ÖTV DESTEĞİ

Cyristal Grup Genel Müdürü Umman Çetinbaş ise 2016 yılında iç pazarın toplam içindeki payını artırarak ayakta kaldıklarını söyledi. Sektörün ancak Avrupalı turistlerin gelişi ile birlikte toparlanabileceğini kaydeden Çetinbaş, teşvik paketlerinde ise SGK desteğinin tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Turizmde alkollü içkilerdeki vergilerin kaldırılması ile en önemli maliyetlerin aşağı çekileceğini kaydeden Çetinbaş, “Yeni yapılan oteller kötü sezon beklentisi ile açmadı, onlar da bu yıl devreye girecek kapasitede bir artış yaşanacak” değerlendirmesini yaptı.

Doluluk oranında İstanbul çakıldı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, Türkiye'nin otel dolulukları Ocak 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 47.2 olarak gerçekleşti. Ancak İstanbul'da kan kaybı sürüyor. İstanbul'un Ocak 2016'da yüzde 48.9 olan doluluk oranı, Ocak 2017'de yüzde 6.5 düşerek yüzde 45.7 ölçüldü. İstanbul böylece Avrupa destinasyonları arasında Ocak 2017'de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, rakamların umutlarını kırdığını söyledi. Bayındır, “Fiyatlardaki düşüş sürmesine rağmen Kasım ve Aralık 2016 dönemindeki doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Ancak ocak ayı rakamları yine umutlarımızı kırdı. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor” dedi.

Yükselen kur avantaj olacak

Jolly Tur Başkanı Mete Vardar geçen yıl temmuz ayına kadar iç pazarda yüzde 170'lik bir artış yaşadıklarına işaret ederek, bu yıl özellikle yüksek kur nedeni ile yabancı turistin büyük avantaj sağlayacağını kaydetti. Güvenlik nedeniyle Batı ülkelerinden gelen turist sayısında bir daralma beklediklerini anlatan Vardar, “Ayrıca, dövizin yarattığı bir avantaj da söz konusu. Kaldı ki, Rusya ile tamir edilen ilişkiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ilgisi doğrultusunda bu bölgelerden Türkiye'ye 4 milyon civarında turist gelmesini bekliyoruz. Bu, özellikle Akdeniz bölgesindeki turizm gelirlerinin artması açısından son derece önemli bir rakamı ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Turist sayısı yüzde 10 düştü

2017 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında düşüş yaşandı. Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2017 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalarak 1 milyon 55 bin 474 oldu. Ocak ayında Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 31 düşerken, Rusya'da yüzde 81 artış yaşandı. 2016 Ocak'ta 22 bin olan Rus turist sayısı 2017'de 40 bine çıktı. Ocak ayında ülkeye gelen 1 milyon 55 bin 474 yabancı ziyaretçinin 4 bin 726'sı günübirlikçi oldu. Avrupa pazarlarında gerileme ocakta da sürdü.