Uzaya gitmek kaç para?

Türkiye'de uzaya yoğun ilgi malum... Uzayda kurulacak ilk ülkeye Türkiye'den başvurular patlarken uzay seyahatinin bedeli 250 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Uzayda kurulacak ilk ülke olan Asgardia’ya gitmek için 221 bin kişi başvurdu. Başvuruda Çinliler ilk sırada yer alırken ikinci sırada 29 bin 844 kişi ile İstanbul yer aldı. Türkiye’de en çok başvuru İstanbul’dan yapıldı.

Türkiye’nin uzaya ilgisi malum… UFO görünce taşlayan bizde, uzaylı türkücümüz de olduğuna göre ileride sıradanlaşacak uzay seyahatlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sık sık görmek mümkün.

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HANGİ TURLA UZAYA GİDEYİM DİYORSANIZ…

XCOR Aerospace isimli şirket 95 bin dolara uzay seyahati sağlıyor. Şirket 2014 yılında test uçuşlarına başladı. Firma şu tarihe kadar 300 bilet sattı.

World View Enterprises

Şirket 75 bin dolara uzay seyahati satıyor. Yerden 100 bin feet havada kalınıyor. Seyahatin 4 saat sürmesi bekleniyor.

Zero-G

100 dakika sürecek seyahatte 15 kişi taşınıyor. Firma henüz başlamadı seyahatlerine 120 kişi 78 bin ülkeden başvurdu.

Virgin Galactic

İngiliz çılgın iş adamı Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic 250 bin dolar ödeyeni atmosfer dışına çıkarıyor.

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK: HALİL KAYIKÇI

Uzaya gidecek ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Halil Kayıkçı olacak. Kayıkçı özel bir şirketin çekilişine katıldı ve testler sonrası uzaya gitmeye hak kazandı. Habertürk Gazetesi'nden Ümran Avcı'ya konuşan Kayıkçı, “Kayıkçı, “Uzay yolculuğundan korkmuyorum çünkü İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli bence” demişti. Kayıkçı yolculuğunu bu yıl içerisinde gerçekleştirecek

TÜRKİYE'DEN 3 KİŞİ SEÇİLDİ

2008 yılında uzaya turist olarak giden Richard Garriott, “Uzaya yolculuk tarihi içinde bugüne kadar ne yapıldıysa hepsini öğreniyorsunuz” dedi. Garriott aldığı eğitimi dalış için sertifika almaya benzetiyor.

ABD merkezli SCX firması Türkiye'den üç kişiyi uzaya götürmek üzere anlaştı bile. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş kadını Ahu Uysal ve Timur Özkan ise Ercan Kaygısız isimli vatandaşlar uzayı görme şansını yakalayacak. Seyahatin ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak açıklanmazken müşterilerin uzaya yolculuk için harcayacakları para 100 bin dolar.