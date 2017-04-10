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Vestel Toshiba’nın TV birimini alabilir

Vestel Toshiba ile TV üretim birimini satın almak için görüşmeler yaptığını doğruladı.

Sozcu.com.tr
10:4610 Nisan 2017
Ekonomi
Vestel Toshiba’nın TV birimini alabilir
Vestel Toshiba ile TV üretim birimini satın almak için görüşmeler yaptığını doğruladı.

Vestel, Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili habere ilişkin  olarak konuyu değerlendirme aşamasında bulunduklarını ve büyüme  stratejileri doğrultusunda görüşmelerde bulunulduğunu belirtti.
Konuya ilişkin olarak Şirket’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“9 Nisan 2017 tarihinde, Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review'un web  sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde,  Vestel'in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur. Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.

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Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City'de ürettiğimiz Toshiba markalı TV'lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.”

Son güncelleme: 10:5010.04.2017
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