İnşaat ve konut sektörü bir araya geliyor

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün öncü kurumları Bosch 6. İnşaat ve Konut Konferansı’nda bir araya geliyor.

Türk inşaat sektörünün en seçkin buluşmalarından biri sayılan Bosch İnşaat ve Konut Konferansı, 9 Ocak 2018 Salı günü Marriott Hotel Asia'da yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 277 şirketin katılımıyla sektörde kendi rekorunu kıran konferans, düzenlendiği 2012'ten bugüne kadar 970 şirketi ağırladı. Konferansa aynı zamanda, öngörülenin ötesindeki yorumlara sahip vizyon sahibi konuşmacılar ve karar mekanizması üst düzey profesyoneller katılım sağlayacak.

Katılacak konuşmacılar arasında Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Mahmut Çelik, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Aza ve Hasan Rahvalı, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, 24 Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer ve daha pek çok isim yer alıyor.

Konferansın alanında çok önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Eventuum Genel Müdürü Pınar Kopuz, “Her yıl artan katılımlarla sektörün nabzını tutan konferansta bu yıl da büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sektörün en seçkin buluşmasında yine birbirinden değerli konuşmacıları ve katılımcıları ağırlamaktan onur duyacağız. Ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne yön verenleri bir araya getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi.