Konutta KDV oyunu

Konutta yüzde 18’den yüzde 8’e inen KDV’de kimi müteahhitler “İndirimden önce sözleşme imzaladık” diyerek yüzde 10’luk farkı müşteri lehine yansıtmıyor. Ancak anlaşma satış fiyatı+KDV olarak yaptılırsa alıcının bu indirimi talep etme hakkı var.

Habertürk gazetesinden Rahim AK, bugün yayımlanan yazısında konutta yüzde 18’den yüzde 8’e inen KDV indiriminin müteahhitler tarafından müşteriye yansıtılmaması sorununu ele aldı. İşte o yazı:

VATANDAŞ İNDİRİMDEN YARARLANDIRILMIYOR

Lüks konutta KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesinin ardından yeni bir sorun oluşmuş durumda. Kimi müteahhitler indirilen KDV'yi müşteriye yansıtmama eğiliminde. Özellikle düzenlemeden önce yapılmaya başlanan evler için geçerli sözleşmelerde KDV belirtilmemişse bazı müteahhitler ‘KDV dahil sözleşme imzaladık' diyerek indirimden vatandaşı yararlandırmıyor. Hele satın alma banka kredisiyle yapıldıysa müteahhidin eli daha da güçleniyor.

Örneğin 2 yıl önce topraktan bir projeye girip KDV dahil 1 milyon 180 bin liralık lüks konut alan vatandaş banka kredisi ile aldığı kredi için 180 bin liralık KDV tutarını da bankaya borçlandı. O tarihten sonra bankaya ödemelerini de yaptı. Ancak KDV, tapu verilirken veya konut tesliminde kesildiği için şirket vatandaştan 180 bin lira olarak tahsil ettiği KDV'yi faturaya 80 bin lira olarak yansıtıp 100 bin lirayı ise satış fiyatına yediriyor. Yani müteahhit 2 yıl önce KDV olarak hesapladığı 100 bin lirayı bu kez konut fiyatının içine yedirerek tahsil etmiş gibi gösteriyor. Böylece aslında vatandaşın daha kolay ev almasını sağlamak için indirilen KDV sadece müteahhide yarıyor. Bu da yetmiyor. Müteahhit yüzde 18'den aldığı kapı, pencere diğer inşaat malzemelerinin yüzde 10'luk KDV farkını da devletten iade olarak geri alıyor.

İSTEME HAKKINIZ VAR

Ancak müteahhitler böyle düşünse bile vatandaşın aradaki 10 puanlık farkı isteme hakkı var. Eğer projeye başlanırken müteahhit ile konutu satan alan vatandaş arasında imzalanan sözleşmede fiyat konut fiyatı+KDV olarak belirtilmiş ise bu durumda 2 yıl önce ödediğiniz KDV'nin 10 puanını yani yukarıdaki örnekte 100 bin lirasını geri alabilirsiniz.

EMLAKTA VERGİ YÜKSEK Mİ?

Konutta vergi düzenlemeleri bu kadar sık yapılınca insanlar sanıyor ki vergi çok yüksek de devlet bu alanı canlandırmak için indirimler yapıyor. Dönüp baktığımızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Bundan iki yıl öncesine kadar en popüler açıklamalar ‘rant vergisi' üzerine yapılıyordu. Buna göre eviniz, işyeriniz eğer kamunun yatırım yaptığı alanda kalıp değeri artıyorsa bu durumda rant vergisi ödeyecektik. En önemlisi de yeni Gelir Vergisi Yasası çıkacaktı. Yeni yasa ile özellikle gayrimenkulde vergi haksızlığı giderilecekti. Eylül 2016'dan bu yana Türkiye'de lüks segmenti olarak değerlendirilen 10 bin 530 sokakta konutun ilk kez satılması sırasında alınan KDV yüzde 18 yerine yüzde 8'e inmiş durumda. Uygulama martta bitecekti ama uzatıldı. Şimdi yabancıya konut satımında KDV istisnası getirildi. Hatta Türkiye'de bir kişi 500 bin liraya bir ev alıp 5 yıl sonra 1 milyon liraya satarsa hiç vergi ödemiyor. 5 yıl içinde satarsa kazandığı 500 bin lira için gelir vergisi ödüyor. Şirketler ise 2 yıl elinde tuttuğu gayrimenkulün satış gelirinin yüzde 75'ini kurum kazancından indiriyor. Siz karar verin, emlakta vergi yüksek mi değil mi?