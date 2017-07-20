Vadikoru’da ön talep zamanı

İstanbul’un finans ve yaşam merkezleri olarak geliştirilen Ayazağa bölgesinin yatırımcılarından Invest İnşaat, bölgedeki yeni projesi Vadikoru için ön talep toplamaya başladı.

Ayazağa'nın dönüşümünde büyük rol üstlenen Invest İnşaat, bölgedeki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yakın dönemde inşaat sektöründe 1 milyar TL. yatırım değerini aşacak projeler geliştirmeye hazırlanan Invest İnşaat, yeni projelerinin ilk halkasını Ayazağa'da Vadikoru ile başlatıyor.

Uzun zamandır merakla beklenen Vadikoru projesiyle Ayazağa bölgesine konut, ofis ve ticari alanlar kazandıracak olan firma, bölgenin dönüşümü noktasında da önemli bir görev üstleniyor.

METREKARESİ 8 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Üç cepheli konumuyla Belgrad Ormanı'nın yanı başında yer alan Vadikoru, sanayi alanı dönüşümü olarak geliştirildi. Ayazağa bölgesine estetik bir yaşam alanı kazandıracak olan projede 242 konut, 84 ofis, 12 ticari ünite yer alıyor.

Invest İnşaat'ın Ayazağa'daki yeni projelerinin ilk halkası olacak projede Türkiye'nin önde gelen mimarlık ofislerinden İki Design'ın kurucusu Murat Kader'in imzası bulunuyor.

Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve çevresindeki doğayla da bütünleşen Vadikoru'da 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. 67 metrekare ile 190 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip dairelerin metrekare fiyatları ise ön talep toplama dönemine özel 8 bin TL. olarak belirlendi.

DOĞA İLE ŞEHİR YAŞAMI BİR ARADA SUNULUYOR

Belgrad Ormanı'yla çevrili konumunun yanı sıra 6 bin 500 metrekare peyzaj ve sosyal yaşam alanına sahip Vadikoru, doğa ve şehir yaşamını bir araya getiriyor.

Zengin sosyal donatı alanlarıyla geliştirilen projede alışveriş caddesi, açık – kapalı otopark, hamam, sauna, fitness salonu, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahasıyla yürüyüş alanları yer alıyor.

İSTANBUL'UN TÜM MERKEZLERİNE HIZLI ULAŞIM

Maslak ve Levent bölgesinden sonra iş ve yaşam merkezi olarak konumlandırılan Ayazağa'da yükselen Vadikoru, TEM Otoyolu'nun hemen yanı başında yer alıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Türk Telekom Stadyumu'na 1,3 kilometre mesafede konumlanan proje, Metro ve Havaray ulaşımıyla da şehrin tüm merkezlerine kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada bulunuyor.