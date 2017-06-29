15’inci gününde Adalet Yürüyüşü notları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği tarihi Adalet Yürüyüşü'nde 14 gün geride kaldı. Kortej 15'inci günde de adalet yolculuğunu sürdürüyor. Sözcü TV ekibi de adım adım sizler için tarihe tanıklık ediyor. İşte Sözcü gazetesi istihbarat şefi Bora Erdin'in 15'inci gün izlenimleri...

Tarihi yürüyüşü 13’üncü gününde arkadaşlarımız Turgut Erat ve Ömer Uluhan’dan, kameraman arkadaşım Çağatay Gürücü ile birlikte devraldık. Biz bile devir-teslim yaptık ancak 68 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararlı yolculuğu sürüyor. Hiçbir yorgunluk belirtisi bile yok…

Yürüyüşe sanıldığının aksine sadece CHP’liler değil, hak-hukuk-adalet arayan herkes katılıyor. Kortejde; KHK mağduru akademisyeni de var, oğlu 15 Temmuz mağduru olan Veysel amca gibiler de var, MHP’lisi de var hatta AKP’lisi de var…

Mesela Aydın’dan gelen Ahmet Camuz, Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi’de yapılan jeotermal nedeniyle geçtiğimiz yıl 450 kovan arısının telef olduğunu ve bunun için korteje geldiği söylüyor.

Aynı zaman da meslektaşımız da olan CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş; aralarında Mediha ve Gökmen’in fotoğraflarının da bulunduğu tutuklu gazetecilerin resimlerinin yer aldığı ‘basın özgürlüğü tişörtü’ ile yürüyor.

Bugünkü yürüyüşte İzmir Barosu’nun avukatlarından oluşan Bandosol gurubu da korteje marşlarıyla moral desteği veriyor. En çok rağbet gören ise tahmin edileceği üzere İzmir Marşı…

Aydın’dan gelen efeler de çevre duyarlılığı için yürüyor.

Öte yandan Hendek-Beylice’de Adalet Çeşme’si kuruldu Sıcaktan bunalanlar kendilerini adaletin serinliğine bıraktı. Bu arada Trabzon’dan gelen 1800 kişilik grup ta Gümüşova’da korteje dahil oldu. Çoşku had safhada…