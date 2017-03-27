ABD, Kürdistan’ı kurmak için Kürt gruplarla anlaştı

Suriye kaynaklı bir haber sitesi, ABD’nin Irak ve Suriye’de büyük bir Kürt devleti kurulması yönünde çeşitli Kürt gruplarla anlaştığını öne sürdü. Anlaşma Rakka ve Tabka’nın geri alınmasından sonra uygulamaya sokulacak

Suriye kaynaklı bir haber sitesi, ABD’nin Irak ve Suriye’de büyük bir Kürt devleti kurulması yönünde çeşitli Kürt gruplarla anlaştığını öne sürdü. Anlaşma Rakka ve Tabka’nın geri alınmasından sonra uygulamaya sokulacak

Suriye'de Ankara'nın ‘terör örgütü' olarak gördüğü YPG'ye açıktan destek veren ABD'nin, Irak ve Suriye'de büyük bir Kürt devleti kurulması için Kürt gruplarla anlaştığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan Inside Syria Media Center adlı haber portalı. Haberde, söz konusu anlaşmanın Rakka ve Tabka'nın geri alınmasının hemen ardından yürürlüğe gireceği öne sürüldü.

İddiaya göre, Suriye'nin yanı sıra Amerikalılar, IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve Suriye'nin yıkılmasının ardından Suriye ve Irak topraklarında kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sınırlarını da çizdi. Yazıda, Washington'un Kürtleri, IŞİD'i yenebilecek tek güç olarak gördüğü de belirtildi.

“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'NDE VAR”

Bu arada Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yöneticisi Müslim Mihemed, ABD'nin öteden beri Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Kürt devleti kurmayı arzuladığını savundu. Müslim Mihemed şunları söyledi:

“ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi, ‘Kürdistan devleti'ni de kapsıyor. ABD'nin Suriye ve Irak'ta Kürt devleti kurması ihtimali vardır. Bunun olması, projenin sahibi olan ABD'ye bağlıdır. ABD'nin Kürtleri sevip sevmemesi meselesi değil, bu onların projesinde bulunan bir konu. Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nde bu yıl içinde referandum olacak ve bağımsızlık ilan edilecektir.”

YPG: BÖYLE BİR ŞEY YOK…

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Kobani Dışı lişkiler Sorumlusu Ewwas Eli ise, iddiayı kesin bir dille yalanladı. Eli, “Böyle bir şey yok. Doğru değil. Biz Suriye'nin kuzeyinde federalizmi kurduk. Bu federal sistemde Kürdistan adı bile geçmiyor. Kurduğumuz sisteme Kuzey Suriye Demokratik Federalizm adını verdik” dedi.

Suriye Kürt İlerici Demokratik Partisi Yöneticisi Mustefa Hanifi de şunları kaydetti: “Bu konuda resmi bir şey yok. ABD, her şeyden önce Rakka operasyonuna ağırlık veriyor. Tabka Barajı çevresinde çatışmalar yaşanıyor. ABD ile PYD'nin Demokratik Özerklik Yönetimi arasında IŞİD'e karşı bir ittifak var. Eğer diğer konuda da ittifakları varsa bilmiyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı, IŞİD'le mücadeleye odaklı.”

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİ DÜNYAYA İLAN ETTİ

Türkiye'nin müttefiki ABD, Suriye'de PKK'nın uzantısı PYD/YPG'ye askeri silah, mühimmat, zırhlı araç ve eğitim desteği veriyor. Üstelik teröristlere verdiği desteği ABD askerlerinin omuzlarına takılan YPG armalarıyla bütün dünyaya da ilan ediyor. Son olarak 21 Mart'ta Rakka yakınlarındaki Tabka Barajı'na, ABD askerleri ile YPG'lilerin havadan helikopterle indirilmelerine ilişkin fotoğraflar yayınlanmıştı. Fotoğraflarda, tam teçhizatlı ABD askerlerinin taktığı YPG armaları açıkça görülüyor.