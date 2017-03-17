Abdulkadir Selvi’nin kardeşi ‘Hayır’ klibinde

İktidara yakın isimlerden Abdulkadir Selvi'nin ablası Fatma Kaya, 'Hayır' kampanyası için hazırlanan klipte oynadı.

Halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, referandum öncesinde “Hayır” adlı bir türkü seslendirdi. Klipte, hükümete yakın yazarlardan Abdülkadir Selvi'nin ablası Fatma Kaya'nın da yer alması ve zafer işareti yapması dikkat çekti.

BirGün’de yer alan habere göre; klipte, kadın cinayetleri, Gezi Parkı Direnişi ve direnişte yaşamını yitirenler, Rize'deki Yeşil Yol projesinde direnişiyle gündeme gelen Havva Ana, KHK'lerle üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler gibi görüntülerden kesitlerin de konulduğu görüldü.